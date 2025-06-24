Рейтинг@Mail.ru
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025141762.html
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти из власти ради мира на Украине. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:07:00+03:00
2025-06-24T17:07:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти из власти ради мира на Украине."Ты должен уйти. И мир в Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чёртом… А когда обнажился твой собственный облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый чёрт. Зеленский делает всё возможное, чтобы эскалация продолжалась, чтобы гибли люди, чтобы мы теряли города — и в конечном итоге потеряли страну", — написал он.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250624/sammit-2025133412.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_55:0:2028:1480_1920x0_80_0_0_d42cb3b1528385d407095267f232840d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского

Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского уйти из власти

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти из власти ради мира на Украине.
"Ты должен уйти. И мир в Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чёртом… А когда обнажился твой собственный облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый чёрт. Зеленский делает всё возможное, чтобы эскалация продолжалась, чтобы гибли люди, чтобы мы теряли города — и в конечном итоге потеряли страну", — написал он.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
WP: на саммите НАТО пытаются держать на расстоянии Зеленского и Трампа
Вчера, 16:41
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала