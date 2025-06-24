https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025141762.html
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти из власти ради мира на Украине. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:07:00+03:00
2025-06-24T17:07:00+03:00
2025-06-24T17:07:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти из власти ради мира на Украине."Ты должен уйти. И мир в Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чёртом… А когда обнажился твой собственный облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый чёрт. Зеленский делает всё возможное, чтобы эскалация продолжалась, чтобы гибли люди, чтобы мы теряли города — и в конечном итоге потеряли страну", — написал он.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250624/sammit-2025133412.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_55:0:2028:1480_1920x0_80_0_0_d42cb3b1528385d407095267f232840d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского
Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского уйти из власти