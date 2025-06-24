https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025141762.html

"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского

"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025

"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти из власти ради мира на Украине. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:07:00+03:00

2025-06-24T17:07:00+03:00

2025-06-24T17:07:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

артем дмитрук

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти из власти ради мира на Украине."Ты должен уйти. И мир в Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чёртом… А когда обнажился твой собственный облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый чёрт. Зеленский делает всё возможное, чтобы эскалация продолжалась, чтобы гибли люди, чтобы мы теряли города — и в конечном итоге потеряли страну", — написал он.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.

https://ria.ru/20250624/sammit-2025133412.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины