https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025116588.html

"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.06.2025

"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском

Конец конфликта между Россией и Украиной станет концом и для режима Зеленского, пока же он остается у власти, мир не наступит, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:36:00+03:00

2025-06-24T15:36:00+03:00

2025-06-24T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конец конфликта между Россией и Украиной станет концом и для режима Зеленского, пока же он остается у власти, мир не наступит, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться, потому что мир будет означать конец его режима. Президент Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, а не позволять авторитарному правителю тащить страну к катастрофе. Украине нужны выборы. Без них вскоре может не быть Украины вообще", — написал он.Владимир Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины, заявил ранее один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025065008.html

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025034906.html

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в мире, украина, киев, россия, александр дубинский, владимир зеленский, дмитрий табачник, верховная рада украины