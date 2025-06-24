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"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.06.2025
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15:36 24.06.2025 (обновлено: 20:03 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025116588.html
"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.06.2025
"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском
Конец конфликта между Россией и Украиной станет концом и для режима Зеленского, пока же он остается у власти, мир не наступит, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:36:00+03:00
2025-06-24T20:03:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
александр дубинский
владимир зеленский
дмитрий табачник
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конец конфликта между Россией и Украиной станет концом и для режима Зеленского, пока же он остается у власти, мир не наступит, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться, потому что мир будет означать конец его режима. Президент Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, а не позволять авторитарному правителю тащить страну к катастрофе. Украине нужны выборы. Без них вскоре может не быть Украины вообще", — написал он.Владимир Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины, заявил ранее один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025065008.html
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025034906.html
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в мире, украина, киев, россия, александр дубинский, владимир зеленский, дмитрий табачник, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Дмитрий Табачник, Верховная Рада Украины
"Конец его режима". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском

Дубинский: Зеленский потеряет власть в случае окончания конфликта

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конец конфликта между Россией и Украиной станет концом и для режима Зеленского, пока же он остается у власти, мир не наступит, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться, потому что мир будет означать конец его режима. Президент Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию на Украину, а не позволять авторитарному правителю тащить страну к катастрофе. Украине нужны выборы. Без них вскоре может не быть Украины вообще", — написал он.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО, пишут СМИ
Вчера, 12:28
Владимир Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины, заявил ранее один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский признал невозможность скорого вступления Украины в НАТО
Вчера, 11:16
 
В миреУкраинаКиевРоссияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийДмитрий ТабачникВерховная Рада Украины
 
 
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