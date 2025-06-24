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СМИ: Зеленский совершил поступок, который разозлит Трампа
СМИ: Зеленский совершил поступок, который разозлит Трампа - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: Зеленский совершил поступок, который разозлит Трампа
Президент США Дональд Трамп разозлится из-за визита Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III в костюме, пишет Daily Express. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:17:00+03:00
2025-06-24T09:17:00+03:00
2025-06-24T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлится из-за визита Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III в костюме, пишет Daily Express."Зеленский встретился с Карлом III в черных пиджаке и брюках, а не в своей привычной одежде в военном стиле, что точно разозлит Дональда Трампа", — говорится в публикации.Обозреватель напомнил, что на встречу с американским лидером в Белом доме глава киевского режима отказался надеть формальную одежду.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома. По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20250623/politico-2024767523.html
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в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, карл iii
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Карл III
СМИ: Зеленский совершил поступок, который разозлит Трампа
DE: Трамп разозлится из-за визита Зеленского к Карлу III в костюме