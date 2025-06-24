"Повеселить": в Киеве рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО
Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО ради унижения
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО вызвано желанием его унизить, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Его якобы пригласили на ужин с лидерами стран — членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. <…> На самом деле его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием", — сказал парламентарий в эфире своего YouTube-канала.
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По его словам, Зеленский возвращается к своим корням, когда его приглашали выступать и покрасоваться на корпоративах.
"Зеленского не приглашают на обсуждение. Его не приглашают ни на какие сессии, а само обсуждение Украины на саммите НАТО было снято с повестки дня", — заключил Дубинский.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне газета Politico написала, что Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.
Как утверждает источник издания, поскольку от США не ожидается дополнительной помощи, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и ее европейским союзникам закупать американское оружие.
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