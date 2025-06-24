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"Повеселить": в Киеве рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
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06:14 24.06.2025 (обновлено: 13:02 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024997154.html
"Повеселить": в Киеве рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО
"Повеселить": в Киеве рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
"Повеселить": в Киеве рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО
Приглашение Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО вызвано желанием его унизить, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:14:00+03:00
2025-06-24T13:02:00+03:00
в мире
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александр дубинский
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО вызвано желанием его унизить, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Его якобы пригласили на ужин с лидерами стран — членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. &lt;…&gt; На самом деле его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием", — сказал парламентарий в эфире своего YouTube-канала.По его словам, Зеленский возвращается к своим корням, когда его приглашали выступать и покрасоваться на корпоративах."Зеленского не приглашают на обсуждение. Его не приглашают ни на какие сессии, а само обсуждение Украины на саммите НАТО было снято с повестки дня", — заключил Дубинский.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне газета Politico написала, что Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.Как утверждает источник издания, поскольку от США не ожидается дополнительной помощи, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и ее европейским союзникам закупать американское оружие.
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024689437.html
https://ria.ru/20250623/zelenskij-2024886358.html
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в мире, сша, украина, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, нато, верховная рада украины, politico
В мире, США, Украина, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, НАТО, Верховная Рада Украины, Politico
"Повеселить": в Киеве рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО ради унижения

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО вызвано желанием его унизить, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Его якобы пригласили на ужин с лидерами стран — членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. <…> На самом деле его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием", — сказал парламентарий в эфире своего YouTube-канала.
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По его словам, Зеленский возвращается к своим корням, когда его приглашали выступать и покрасоваться на корпоративах.
"Зеленского не приглашают на обсуждение. Его не приглашают ни на какие сессии, а само обсуждение Украины на саммите НАТО было снято с повестки дня", — заключил Дубинский.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне газета Politico написала, что Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.
Как утверждает источник издания, поскольку от США не ожидается дополнительной помощи, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и ее европейским союзникам закупать американское оружие.
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В миреСШАУкраинаГаагаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийНАТОВерховная Рада УкраиныPolitico
 
 
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