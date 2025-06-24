Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России"
Зеленский начал пугать НАТО военными операциями России на территории альянса
© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России", которые та якобы планирует проводить на территории стран альянса.
"Россия планирует новые военные операции на территории НАТО", - заявил Зеленский на саммите НАТО в Нидерландах, традиционно не приводя каких бы ни было доказательств своих слов.
Между тем Россия последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ - альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.