https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025130451.html

Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться

Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться - РИА Новости, 24.06.2025

Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться

Владимир Зеленский призывает страны НАТО и Евросоюза скорее раскошелиться и поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:32:00+03:00

2025-06-24T16:32:00+03:00

2025-06-24T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призывает страны НАТО и Евросоюза скорее раскошелиться и поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. "Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский телеканалу Sky News.Позднее во вторник, во время выступления на саммите НАТО в Нидерландах, Зеленский заявил о необходимости стран ЕС увеличить свои расходы на оборону. "Европейским странам нужно увеличить военные расходы. Мы считаем, что 5% ВВП - это соответствующий уровень", - заявил Зеленский в Гааге. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО. Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025035647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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