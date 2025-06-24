Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться
Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться и нарастить военные расходы
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призывает страны НАТО и Евросоюза скорее раскошелиться и поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
Позднее во вторник, во время выступления на саммите НАТО в Нидерландах, Зеленский заявил о необходимости стран ЕС увеличить свои расходы на оборону. "Европейским странам нужно увеличить военные расходы. Мы считаем, что 5% ВВП - это соответствующий уровень", - заявил Зеленский в Гааге.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО.
Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.