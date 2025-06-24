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Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться - РИА Новости, 24.06.2025
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16:32 24.06.2025 (обновлено: 16:35 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025130451.html
Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться
Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться - РИА Новости, 24.06.2025
Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться
Владимир Зеленский призывает страны НАТО и Евросоюза скорее раскошелиться и поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:32:00+03:00
2025-06-24T16:35:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призывает страны НАТО и Евросоюза скорее раскошелиться и поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. &quot;Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности&quot;, - сказал Зеленский телеканалу Sky News.Позднее во вторник, во время выступления на саммите НАТО в Нидерландах, Зеленский заявил о необходимости стран ЕС увеличить свои расходы на оборону. "Европейским странам нужно увеличить военные расходы. Мы считаем, что 5% ВВП - это соответствующий уровень", - заявил Зеленский в Гааге. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО. Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025035647.html
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в мире, гаага, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, евросоюз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Гаага, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться

Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться и нарастить военные расходы

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призывает страны НАТО и Евросоюза скорее раскошелиться и поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский напрашивается на встречу с Трампом на саммите НАТО
Вчера, 11:19
«

"Очень медленно. По моему мнению, это медленно. Считаем, что, начиная с 2030 года у (президента России Владимира) Путина будут гораздо более значительные возможности", - сказал Зеленский телеканалу Sky News.

Позднее во вторник, во время выступления на саммите НАТО в Нидерландах, Зеленский заявил о необходимости стран ЕС увеличить свои расходы на оборону. "Европейским странам нужно увеличить военные расходы. Мы считаем, что 5% ВВП - это соответствующий уровень", - заявил Зеленский в Гааге.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. В конце прошлого года, согласно данным альянса, 2% ВВП тратили 23 государства из 32 членов НАТО.
Однако во многих странах альянса жители недовольны ростом военных расходов и пренебрежением другими сферами. Так, например, в Испании почти половина граждан не поддерживают увеличение военного бюджета страны до 5% от ВВП, свидетельствуют результаты опроса социологической компании Sigma Dos.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП
Вчера, 12:04
 
В миреГаагаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарк РюттеНАТОЕвросоюзВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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