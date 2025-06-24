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Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2025
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12:28 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025065008.html
Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО, пишут СМИ
Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2025
Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО, пишут СМИ
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться на полях саммита НАТО днем 25 июня, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:28:00+03:00
2025-06-24T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться на полях саммита НАТО днем 25 июня, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в офисе Зеленского. "Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться в среду на полях саммита НАТО в Гааге", - пишет агентство. Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы санкций и поставок вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025035647.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО, пишут СМИ

AFP: Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите НАТО 25 июня

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться на полях саммита НАТО днем 25 июня, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в офисе Зеленского.
"Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться в среду на полях саммита НАТО в Гааге", - пишет агентство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский напрашивается на встречу с Трампом на саммите НАТО
Вчера, 11:19
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы санкций и поставок вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский признал невозможность скорого вступления Украины в НАТО
Вчера, 11:16
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТОG7Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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