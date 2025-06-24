https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025034906.html

Зеленский признал невозможность скорого вступления Украины в НАТО

Зеленский признал невозможность скорого вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 24.06.2025

Зеленский признал невозможность скорого вступления Украины в НАТО

Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:16:00+03:00

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2025-06-24T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно. Журналист телеканала Sky News в интервью спросил Зеленского, понимает ли он, что вступление Украины в НАТО невозможно. "Прямо сейчас это невозможно", - ответил Зеленский. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000119998.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато