https://ria.ru/20250624/zelenskij-2024982065.html
Зеленский договорился с премьером Британии о совместном производстве БПЛА
Зеленский договорился с премьером Британии о совместном производстве БПЛА - РИА Новости, 24.06.2025
Зеленский договорился с премьером Британии о совместном производстве БПЛА
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Киром Страмером развитие оборонного сотрудничества и договорился с ним о совместном... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:29:00+03:00
2025-06-24T01:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Киром Страмером развитие оборонного сотрудничества и договорился с ним о совместном производстве беспилотников. "Была содержательная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером... Мы говорили о развитии оборонного сотрудничества. Сотрудничество в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве беспилотников-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи - дополнительное решение о совместном производстве", - написал Зеленский в социальной сети X. Во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией) Зеленский отметил, что речь идет о совместном производстве беспилотников дальнего действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, сергей лавров, chatham house, нато, технологии
Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Сергей Лавров, Chatham House, НАТО, Технологии
Зеленский договорился с премьером Британии о совместном производстве БПЛА
Зеленский и Страмер договорились о совместном производстве беспилотников