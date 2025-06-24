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Арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом - РИА Новости, 24.06.2025
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09:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zaynullin-2025012239.html
Арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом
Арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом - РИА Новости, 24.06.2025
Арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом
Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, арестованный по подозрению в мошенничестве, жил в квартире в центре Белгорода с панорамным видом на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:30:00+03:00
2025-06-24T09:30:00+03:00
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, арестованный по подозрению в мошенничестве, жил в квартире в центре Белгорода с панорамным видом на город, передает корреспондент РИА Новости. Как стало известно из источника в правоохранительных органах, чиновник был прописан в доме в центре Белгорода, в квартире на 15 этаже. Жилье расположено в доме с панорамным видом на город, в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства. Рядом, в ста метрах, строится "Белый квартал", где по мастер-плану появятся концертный зал, площадь для мероприятий, выставочные пространства, а также здания с кафе, ресторанами, гостиницами и офисами. Консьерж подтвердила, что Зайнуллин проживает в этом доме. По ее словам, уже около трех лет. "Он очень хороший. Он порядочный. И детки хорошие у них, и жена хорошая, и он хороший... Сейчас нет никого, не знаю, может уехали", - сказала собеседник агентства. Она уточнила, что у него трое детей, старшая девочка, лет девяти, и двойняшки, мальчик и девочка. "Говорят, на улице где-то его задерживали. Возле дома. Он был один", - добавила она. Соседи вице-губернатора по квартире назвали его семью доброжелательными людьми, однако отвечать на остальные вопросы отказались. Согласно данным другого источника, одно время вице-губернатор указывал свое место жительства по адресу, где сейчас расположена гостиница. В гостинице имеются несколько категорий номеров, в том числе люкс в сутки стоит 9400 рублей, президентский стоит - 12 400 рублей. В самой гостинице от остальных комментариев отказались. В понедельник РИА Новости в суде сообщили, что Зайнуллин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20250305/gubernator-2003177666.html
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353
60
353
60
Арестованный Рустэм Зайнуллин жил в квартире с панорамным видом на Белгород
Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, арестованный по подозрению в мошенничестве, жил в квартире в центре Белгорода с панорамным видом на город, передает корреспондент РИА Новости. Жилье расположено в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства. Соседи охарактеризовали Зайнуллина как доброжелательного человека, однако на остальные вопросы отвечать отказались. А консьерж сообщил агентству, что у чиновника трое детей.
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происшествия, белгород
Происшествия, Белгород
Арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом

Арестованный вице-губернатор Зайнуллин жил в квартире с панорамным видом

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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, арестованный по подозрению в мошенничестве, жил в квартире в центре Белгорода с панорамным видом на город, передает корреспондент РИА Новости.
Как стало известно из источника в правоохранительных органах, чиновник был прописан в доме в центре Белгорода, в квартире на 15 этаже. Жилье расположено в доме с панорамным видом на город, в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства. Рядом, в ста метрах, строится "Белый квартал", где по мастер-плану появятся концертный зал, площадь для мероприятий, выставочные пространства, а также здания с кафе, ресторанами, гостиницами и офисами.
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Консьерж подтвердила, что Зайнуллин проживает в этом доме. По ее словам, уже около трех лет. "Он очень хороший. Он порядочный. И детки хорошие у них, и жена хорошая, и он хороший... Сейчас нет никого, не знаю, может уехали", - сказала собеседник агентства.
Она уточнила, что у него трое детей, старшая девочка, лет девяти, и двойняшки, мальчик и девочка. "Говорят, на улице где-то его задерживали. Возле дома. Он был один", - добавила она.
Соседи вице-губернатора по квартире назвали его семью доброжелательными людьми, однако отвечать на остальные вопросы отказались.
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Согласно данным другого источника, одно время вице-губернатор указывал свое место жительства по адресу, где сейчас расположена гостиница. В гостинице имеются несколько категорий номеров, в том числе люкс в сутки стоит 9400 рублей, президентский стоит - 12 400 рублей. В самой гостинице от остальных комментариев отказались.
В понедельник РИА Новости в суде сообщили, что Зайнуллин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
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