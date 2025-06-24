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В СБ призвали обратить внимание на активность Запада в Азии - РИА Новости, 24.06.2025
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12:53 24.06.2025 (обновлено: 13:26 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zapad-2025072120.html
В СБ призвали обратить внимание на активность Запада в Азии
В СБ призвали обратить внимание на активность Запада в Азии - РИА Новости, 24.06.2025
В СБ призвали обратить внимание на активность Запада в Азии
Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:53:00+03:00
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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском и азиатско-тихоокеанском направлении", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.Он подчеркнул, что "США с ближайшими союзниками планомерно выстраивают закрытые военно-политические альянсы, европейцы все шире подключаются к позиционированию НАТО в регионе, в том числе в Центральной и Южной Азии, цели при этом не скрываются — это противодействие России, Китаю и Ирану".
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россия, азия, в мире, александр венедиктов, шос, китай
Россия, Азия, В мире, Александр Венедиктов, ШОС, Китай
В СБ призвали обратить внимание на активность Запада в Азии

Замсекретаря СБ РФ: агрессивная активность Запада в Азии требует внимания

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Венедиктов
Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Александр Венедиктов. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском направлении, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Серьезного внимания требует агрессивная активность Запада на азиатском и азиатско-тихоокеанском направлении", - заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.
Он подчеркнул, что "США с ближайшими союзниками планомерно выстраивают закрытые военно-политические альянсы, европейцы все шире подключаются к позиционированию НАТО в регионе, в том числе в Центральной и Южной Азии, цели при этом не скрываются — это противодействие России, Китаю и Ирану".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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