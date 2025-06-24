Песков ответил на слова Рютте о российской угрозе
Песков назвал напрасным труд говорить Западу, что угрозы со стороны России нет
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас для Москвы напрасный труд говорить Западу о том, что угроза со стороны России отсутствует.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов. Ранее он призывал страны-члены альянса увеличивать расходы на оборону, пугая их якобы возможностью России "атаковать страны блока через 3-7 лет". Россия ранее неоднократно опровергала подобные бездоказательные утверждения.
"Это, знаете, сейчас во многом напрасный труд", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли России "почаще просвещать" НАТО об отсутствии угрозы с ее стороны после слов Рютте о том, что Россия якобы может "напасть" на страны альянса.
Представитель Кремля уточнил, что Североатлантический альянс и Европа сейчас идут "по пути оголтелой милитаризации".
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.