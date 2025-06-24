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В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах - РИА Новости, 24.06.2025
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17:01 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zakonotvorchestvo-2025139871.html
В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах
В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах - РИА Новости, 24.06.2025
В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает расширить список работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане, в том... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:01:00+03:00
2025-06-24T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает расширить список работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане, в том числе предлагается запретить им трудовую деятельность в военных комиссариатах и лечебных организациях, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроект предполагает расширить список работ, должностей, которые не могут замещать иностранные граждане. Запретительный список профессиональной деятельности для иностранцев открыт, его можно дополнять, а некоторые пункты исключать по мере отсутствия предмета регулирования. Но вопросы безопасности страны, обеспечения работой российских людей должны быть дороже доходов отдельных лиц", - сказано в пояснительной записке к проекту. В проекте сказано, что иностранный гражданин не сможет замещать должности служащих, занятие которых в соответствии с законодательством связано с принадлежностью к гражданству РФ, осуществлять трудовую деятельность в государственных и муниципальных органах власти, осуществлять трудовую деятельность в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях, организациях, если иное не установлено федеральным законом. Также предлагается запретить осуществлять трудовую деятельность в учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, осуществляющий паспортный, визовый режим и контроль, а также иные государственные услуги; в военных комиссариатах, в лечебных, учебных, научных организациях, на территории аэродромов, вертодромов, аэропортов.
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россия, кпрф, госдума рф
Россия, КПРФ, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах

В ГД внесли проект о запрете мигрантам работать в учебных и научных организациях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает расширить список работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане, в том числе предлагается запретить им трудовую деятельность в военных комиссариатах и лечебных организациях, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
«
"Законопроект предполагает расширить список работ, должностей, которые не могут замещать иностранные граждане. Запретительный список профессиональной деятельности для иностранцев открыт, его можно дополнять, а некоторые пункты исключать по мере отсутствия предмета регулирования. Но вопросы безопасности страны, обеспечения работой российских людей должны быть дороже доходов отдельных лиц", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В проекте сказано, что иностранный гражданин не сможет замещать должности служащих, занятие которых в соответствии с законодательством связано с принадлежностью к гражданству РФ, осуществлять трудовую деятельность в государственных и муниципальных органах власти, осуществлять трудовую деятельность в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях, организациях, если иное не установлено федеральным законом.
Также предлагается запретить осуществлять трудовую деятельность в учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, осуществляющий паспортный, визовый режим и контроль, а также иные государственные услуги; в военных комиссариатах, в лечебных, учебных, научных организациях, на территории аэродромов, вертодромов, аэропортов.
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