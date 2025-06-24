https://ria.ru/20250624/zakonotvorchestvo-2025139871.html

В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах

В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах - РИА Новости, 24.06.2025

В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает расширить список работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане, в том... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:01:00+03:00

2025-06-24T17:01:00+03:00

2025-06-24T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает расширить список работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане, в том числе предлагается запретить им трудовую деятельность в военных комиссариатах и лечебных организациях, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроект предполагает расширить список работ, должностей, которые не могут замещать иностранные граждане. Запретительный список профессиональной деятельности для иностранцев открыт, его можно дополнять, а некоторые пункты исключать по мере отсутствия предмета регулирования. Но вопросы безопасности страны, обеспечения работой российских людей должны быть дороже доходов отдельных лиц", - сказано в пояснительной записке к проекту. В проекте сказано, что иностранный гражданин не сможет замещать должности служащих, занятие которых в соответствии с законодательством связано с принадлежностью к гражданству РФ, осуществлять трудовую деятельность в государственных и муниципальных органах власти, осуществлять трудовую деятельность в государственных и муниципальных бюджетных учреждениях, организациях, если иное не установлено федеральным законом. Также предлагается запретить осуществлять трудовую деятельность в учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, осуществляющий паспортный, визовый режим и контроль, а также иные государственные услуги; в военных комиссариатах, в лечебных, учебных, научных организациях, на территории аэродромов, вертодромов, аэропортов.

https://ria.ru/20241203/gosduma-1987005687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кпрф, госдума рф