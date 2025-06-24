https://ria.ru/20250624/zakonoproekt-2025208874.html

В Госдуме назвали сроки принятия закона о профилактике травли среди детей

В Госдуме назвали сроки принятия закона о профилактике травли среди детей - РИА Новости, 24.06.2025

В Госдуме назвали сроки принятия закона о профилактике травли среди детей

Законопроект о профилактике травли среди детей должен быть принят до конца 2025 года в соответствии с нацпроектом "Молодежь и дети", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:32:00+03:00

2025-06-24T21:32:00+03:00

2025-06-24T21:32:00+03:00

общество

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект о профилактике травли среди детей должен быть принят до конца 2025 года в соответствии с нацпроектом "Молодежь и дети", заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. "В соответствии с нацпроектом "Молодежь и дети" он (законопроект о профилактике травли среди детей – ред.) должен быть принят до конца года", - сказал Метелев. По его словам, это будет пакет законопроектов, содержащий четыре инициативы. С точки зрения содержания они будут направлены на построение системы профилактики травли и ответственности за нее. "Первое: школы должны фиксировать у себя факт травли, то есть мы должны поменять парадигму, когда школа замалчивает сегодня факты травли... В каждой школе комиссия по урегулированию споров будет функционировать. Когда возникают случаи травли, школа сначала сама должна своими силами с участием и детей, и старшеклассников, и педагога-психолога решить эту проблему. Если факт травли произошел, то в отношении детей, кто пострадал, и агрессора, и так называемых свидетелей, оказывается им педагогическая, социально - психологическая помощь", - пояснил Метелев. Согласно проекту, в образовательный процесс будут внедрены "антибуллинговые мероприятия, то есть уроки, фильмы, командообразующие тренинги и другое, что будет способствовать недопущению случаев травли". "Подготовка педагогов, которые должны уметь грамотно реагировать, в том числе на случай травли. Если травля систематическая, если ребенок не может справиться сам с собой, школа не может с ним справиться, то включается уже комиссия по делам несовершеннолетних, полиция. Ребенок ставится на учет, в отношении него внедряется программа индивидуальной профилактической работы. Она включает в себя разные инструменты: психолог, наставничество, волонтерство, полезная активность. Цель - не только и не столько наказать, сколько исправить, поэтому инструменты будут задействованы разные", - сказал глава комитета. Он уточнил, если комиссия по делам несовершеннолетних увидит, что ребенок - неисправляемый, то будет возможность перевести его в спецучреждение на учебу, где учатся трудные подростки. "Дополнительно к этому на федеральном уровне Минпросвещения вместе с Минздравом и МВД утвердят порядок реагирования в случаях травли, где подробно опишут действия всех сторон, детально, что каждая сторона делает, как обменивается информацией. Мы включаем в эту систему молодежные социально-психологические центры, которые созданы во всех городах. Они тоже будут оказывать помощь, потому что родители, мамы условно часто брошены. Она начинает ко всем ходить, все это не признают, она подает в суд, выигрывает 500 рублей. Это унижение и нервы, а здесь она будет понимать, что если вдруг директор предположим все равно замалчивает и не помогает, то она хотя бы понимает, что у неё есть ещё дополнительный ресурс, который может помочь. Это различные социальные и молодежные центры, которые созданы в регионах России, к ним можно обратиться, и они тоже окажут помощь", - добавил Метелев. Депутат пояснил, что наказания в пакете законопроектов нет, штрафов в них не предусматривается. "Наказание - ребенок на учет встает, это же в биографии навсегда, плюс спецучреждения, то есть вот это и есть наказание", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250208/povedenie-1998166025.html

https://ria.ru/20250130/gosduma-1996353458.html

https://ria.ru/20241031/mizulina-1981134707.html

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Наталья Макарова

общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф