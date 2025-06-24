https://ria.ru/20250624/zakon-2025159840.html
Путин подписал закон о гуманизации в сфере отсрочки отбывания наказания
Путин подписал закон о гуманизации в сфере отсрочки отбывания наказания - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон о гуманизации в сфере отсрочки отбывания наказания
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию законодательства в части отсрочки отбывания наказания беременными женщинами,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:01:00+03:00
2025-06-24T18:01:00+03:00
2025-06-24T18:01:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию законодательства в части отсрочки отбывания наказания беременными женщинами, женщинами или мужчинами-единственными родителями с детьми до 14 лет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Законом вносятся изменения в УК РФ, устанавливающие, что, если в период отсрочки отбывания наказания вышеуказанные категории лиц совершают преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении отсрочки отбывания наказания решается судом. При сохранении отсрочки по первому приговору суд может применить отсрочку и по второму приговору. При совершении данными категориями осужденных в период отсрочки тяжкого или особо тяжкого преступления регулирование не изменяется – нынешним законодательством предусмотрена отмена отсрочки отбывания наказания и назначение наказания по совокупности приговоров согласно УК РФ.
https://ria.ru/20250624/putin-2025148586.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о гуманизации в сфере отсрочки отбывания наказания
Путин подписал закон о гуманизации в части отсрочки отбывания наказания