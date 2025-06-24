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Путин подписал закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних - РИА Новости, 24.06.2025
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16:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zakon-2025131198.html
Путин подписал закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних
Путин подписал закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:35:00+03:00
2025-06-24T16:35:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам или попечителям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным. Например, если он вступил в брак (в разрешенных законом случаях) до достижения 18 лет; или начиная с 16 лет работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Для проверки сведений о законных представителях несовершеннолетнего банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Через нее они будут получать информацию из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. В случае отсутствия сведений о таких лицах в этой информсистеме банки будут выдавать справки на основании свидетельства о рождении, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или акта органа опеки о назначении попечителя. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Он призван исключить оформление банковских карт и иных платежных инструментов несовершеннолетними за денежное вознаграждение, а также использование платежных карт подростков для совершения хищений. В сопроводительных документах к закону отмечается, что банковские карты несовершеннолетних, полученные без согласия их законных представителей, часто используются для противоправной деятельности, включая финансовое мошенничество - когда злоумышленники выкупают карты у подростков и используют их для обналичивания средств обманутых граждан.
https://ria.ru/20250624/putin-2025110049.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о выдаче справок по счетам несовершеннолетних

Путин подписал закон о выдаче справок по счетам и вкладам несовершеннолетних

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям, то есть родителям, усыновителям, опекунам или попечителям.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным. Например, если он вступил в брак (в разрешенных законом случаях) до достижения 18 лет; или начиная с 16 лет работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Для проверки сведений о законных представителях несовершеннолетнего банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Через нее они будут получать информацию из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. В случае отсутствия сведений о таких лицах в этой информсистеме банки будут выдавать справки на основании свидетельства о рождении, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или акта органа опеки о назначении попечителя.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года. Он призван исключить оформление банковских карт и иных платежных инструментов несовершеннолетними за денежное вознаграждение, а также использование платежных карт подростков для совершения хищений.
В сопроводительных документах к закону отмечается, что банковские карты несовершеннолетних, полученные без согласия их законных представителей, часто используются для противоправной деятельности, включая финансовое мошенничество - когда злоумышленники выкупают карты у подростков и используют их для обналичивания средств обманутых граждан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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