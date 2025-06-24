https://ria.ru/20250624/zakon-2025118432.html

Путин подписал закон о заморозке имущества лиц, причастных к диверсиям

Путин подписал закон о заморозке имущества лиц, причастных к диверсиям - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон о заморозке имущества лиц, причастных к диверсиям

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию, соответствующий... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:45:00+03:00

2025-06-24T15:45:00+03:00

2025-06-24T15:47:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дает межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма полномочия принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсии.Соответствующие изменения вносятся в статью 74 закона о противодействии отмыванию преступных доходов (115-ФЗ) - их реализация позволит повысить уровень антидиверсионной защищенности объектов критической инфраструктуры.Прежде такими полномочиями МВК обладала в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывалась, в связи с чем отсутствовала возможность блокировки средств, необходимых для совершения диверсий, следовало из сопроводительных материалов к документу.Также подчеркивалось, что в нынешней общественно-политической обстановке повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов является одной из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025091994.html

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владимир путин, россия