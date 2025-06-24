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В "Шереметьево" задержали мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка - РИА Новости, 24.06.2025
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10:37 24.06.2025 (обновлено: 12:50 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zaderzhanie-2025026248.html
В "Шереметьево" задержали мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка
В "Шереметьево" задержали мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка - РИА Новости, 24.06.2025
В "Шереметьево" задержали мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка
Транспортная полиция задержала в аэропорту "Шереметьево" мужчину, напавшего на малолетнего ребенка, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 24.06.2025
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2025-06-24T12:50:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортная полиция задержала в аэропорту "Шереметьево" мужчину, напавшего на малолетнего ребенка, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк."Мои коллеги из транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка", - написала Волк в Telegram-канале.Информация о нападении появилась утром во вторник в российских в Telegram-каналах, в частности, в канале Baza. Утверждалось, что мужчина набросился на двухлетнего малыша, поднял его и с силой кинул на пол, отчего ребёнок потерял сознание, медики диагностировали ушиб головного мозга.
https://ria.ru/20250623/politsiya-2024966927.html
РИА Новости
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Допрос мужчины, который схватил и бросил на пол двухлетнего мальчика
Двухлетний мальчик, которого в "Шереметьево" мужчина, будучи под наркотиками, схватил и сильно бросил на пол, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном минздраве. На видео – тот самый мужчина. В конце ролика можно посмотреть, как он отвечает на вопросы правоохранителей, сопровождая это не очень понятной жестикуляцией.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
В "Шереметьево" задержали мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка

МВД: в Шереметьево задержали мужчину, подозреваемого в нападении на ребенка

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортная полиция задержала в аэропорту "Шереметьево" мужчину, напавшего на малолетнего ребенка, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из транспортной полиции задержали в аэропорту Шереметьево злоумышленника, напавшего на малолетнего ребенка", - написала Волк в Telegram-канале.
Информация о нападении появилась утром во вторник в российских в Telegram-каналах, в частности, в канале Baza. Утверждалось, что мужчина набросился на двухлетнего малыша, поднял его и с силой кинул на пол, отчего ребёнок потерял сознание, медики диагностировали ушиб головного мозга.
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Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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