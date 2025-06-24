https://ria.ru/20250624/yaroslavl-2025150393.html

Создание образовательных комплексов обсудили в Ярославской облдуме

Создание образовательных комплексов обсудили в Ярославской облдуме - РИА Новости, 24.06.2025

Создание образовательных комплексов обсудили в Ярославской облдуме

Создание образовательных комплексов обсудили депутаты Ярославской облдумы, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:33:00+03:00

2025-06-24T17:33:00+03:00

2025-06-24T17:33:00+03:00

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общество

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михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Создание образовательных комплексов обсудили депутаты Ярославской облдумы, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что тему распространения успешного опыта пилотных образовательных комплексов на все округа обсудили на заседании Ярославской областной думы. О реализации масштабной модернизации региональной системы образования депутатам рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода. "Важной задачей является рост заработной платы сотрудников образовательных комплексов. И мы видим очень существенные изменения у отдельных категорий работников на примере пилотных образовательных комплексов – от 45 до 60%. А в Ярославле заработная плата младших воспитателей увеличилась на 80%", – отметила Ирина Лобода. Она подчеркнула, что создание образовательных комплексов – это исключительно объединение юридических лиц. При этом условия обучения и воспитания остаются прежними. Образовательные программы реализуются в полном объеме, и традиции, сложившиеся в школах и детсадах, сохраняются и поддерживаются. Депутаты интересовались, как будет решаться задача по управлению образовательными комплексами, чьи структурные подразделения разделяют значительные расстояния. Ирина Лобода ответила, что для таких комплектов будет приобретен транспорт – эту задачу уже поставил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Все финансирование из регионального и муниципального бюджетов остается и аккумулируется в образовательном комплексе. Но появляется возможность мобильно и оперативно использовать эти ресурсы, направляя их на те задачи, которые приоритетны в конкретном образовательном комплексе", – рассказала министр образования Ярославской области.

https://ria.ru/20250623/kompleksy-2024937237.html

https://ria.ru/20250619/yaroslavl-2023857286.html

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общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев, ярославская областная дума