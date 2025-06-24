https://ria.ru/20250624/yaponiya-2025019230.html

В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88"

В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88" - РИА Новости, 24.06.2025

В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88"

Представители шести общественных организаций японского острова Хоккайдо потребовали от минобороны остановить первые в стране учения с использованием... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:11:00+03:00

2025-06-24T10:11:00+03:00

2025-06-24T10:11:00+03:00

япония

хоккайдо

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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Представители шести общественных организаций японского острова Хоккайдо потребовали от минобороны остановить первые в стране учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88", сообщает местная телекомпания Hokkaido Broadcasting. Учения должны пройти с 24 по 29 июня на полигоне "Сидзунаи" на тихоокеанском побережье Хоккайдо, планируется произвести два пуска названных ракет. "Это не что иное, как провокация. Это может привести к тому, что Япония станет одной из сторон войны. Укреплением сил сдерживания войны не избежать", - сказали телеканалу представители общественных организаций. В апреле правительство Японии подтвердило, что эти учения планируется провести в июне. До сих пор такого рода учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. На сей раз были получены все разрешения компетентных органов. Дальность полета этих ракет оценивается в 180 километров. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море. Раннее утверждалось, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая. МИД России 17 апреля заявил протест посольству Японии в Москве в связи с планами проведения в июне на острове Хоккайдо "в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров". В российском дипведомстве отметили, что Москва расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой, такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД отметил, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах.

https://ria.ru/20250607/yaponiya-2021496014.html

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япония, хоккайдо