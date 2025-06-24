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В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88" - РИА Новости, 24.06.2025
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10:11 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/yaponiya-2025019230.html
В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88"
В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88" - РИА Новости, 24.06.2025
В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88"
Представители шести общественных организаций японского острова Хоккайдо потребовали от минобороны остановить первые в стране учения с использованием... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:11:00+03:00
2025-06-24T10:11:00+03:00
япония
хоккайдо
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Представители шести общественных организаций японского острова Хоккайдо потребовали от минобороны остановить первые в стране учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88", сообщает местная телекомпания Hokkaido Broadcasting. Учения должны пройти с 24 по 29 июня на полигоне "Сидзунаи" на тихоокеанском побережье Хоккайдо, планируется произвести два пуска названных ракет. "Это не что иное, как провокация. Это может привести к тому, что Япония станет одной из сторон войны. Укреплением сил сдерживания войны не избежать", - сказали телеканалу представители общественных организаций. В апреле правительство Японии подтвердило, что эти учения планируется провести в июне. До сих пор такого рода учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. На сей раз были получены все разрешения компетентных органов. Дальность полета этих ракет оценивается в 180 километров. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море. Раннее утверждалось, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая. МИД России 17 апреля заявил протест посольству Японии в Москве в связи с планами проведения в июне на острове Хоккайдо "в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров". В российском дипведомстве отметили, что Москва расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой, такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД отметил, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах.
https://ria.ru/20250607/yaponiya-2021496014.html
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япония, хоккайдо
Япония, Хоккайдо
В Японии потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88"

Общественники Хоккайдо потребовали остановить учения с ракетами "Тип 88"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Представители шести общественных организаций японского острова Хоккайдо потребовали от минобороны остановить первые в стране учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88", сообщает местная телекомпания Hokkaido Broadcasting.
Учения должны пройти с 24 по 29 июня на полигоне "Сидзунаи" на тихоокеанском побережье Хоккайдо, планируется произвести два пуска названных ракет.
"Это не что иное, как провокация. Это может привести к тому, что Япония станет одной из сторон войны. Укреплением сил сдерживания войны не избежать", - сказали телеканалу представители общественных организаций.
В апреле правительство Японии подтвердило, что эти учения планируется провести в июне. До сих пор такого рода учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. На сей раз были получены все разрешения компетентных органов. Дальность полета этих ракет оценивается в 180 километров. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море.
Раннее утверждалось, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая.
МИД России 17 апреля заявил протест посольству Японии в Москве в связи с планами проведения в июне на острове Хоккайдо "в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров". В российском дипведомстве отметили, что Москва расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой, такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. МИД отметил, что Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах.
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Россия права": японцы испугались последствий после сигнала от Москвы
7 июня, 12:42
 
ЯпонияХоккайдо
 
 
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