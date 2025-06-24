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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 24.06.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:44:00+03:00
2025-06-24T02:44:00+03:00
2025-06-24T02:44:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал еще сообщил о взрывах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы