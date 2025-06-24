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СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы
СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы
Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:11:00+03:00
2025-06-24T03:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen."По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником", - говорится в публикации.
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в мире, ирак, багдад (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Ирак, Багдад (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы
Al Mayadeen: в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" в Ираке прогремел взрыв