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СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы

СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы

Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:11:00+03:00

2025-06-24T03:11:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen."По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250624/pakistan-2024987493.html

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в мире, ирак, багдад (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте