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СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы - РИА Новости, 24.06.2025
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03:11 24.06.2025 (обновлено: 03:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/vzryv-2024987820.html
СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы
СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы
Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:11:00+03:00
2025-06-24T03:18:00+03:00
в мире
ирак
багдад (город)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen."По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником", - говорится в публикации.
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в мире, ирак, багдад (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Ирак, Багдад (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: в Ираке прогремел взрыв в окрестностях военной базы

Al Mayadeen: в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" в Ираке прогремел взрыв

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
"По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником", - говорится в публикации.
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В миреИракБагдад (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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