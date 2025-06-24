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Владимир Вяткин награжден OANA Awards 2024

Владимир Вяткин награжден OANA Awards 2024 - РИА Новости, 24.06.2025

Владимир Вяткин награжден OANA Awards 2024

Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин получил награду OANA Awards 2024 в номинации "Фоторепортаж" - престижной премии... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:57:00+03:00

2025-06-24T17:57:00+03:00

2025-06-24T17:57:00+03:00

тихий океан

китай

турция

владимир вяткин

генеральная ассамблея оон

юнеско

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин получил награду OANA Awards 2024 в номинации "Фоторепортаж" - престижной премии Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.Пронзительная серия фотографий "Лебединая сказка, похожая на жизнь" заняла второе место, опередив работы фотографов из ведущих мировых информационных агентств – Xinhua (Китай), Anadolu (Турция) и TNA (Таиланд)."Победа в конкурсе OANA стала для меня очень приятной неожиданностью. Инициаторами участия в конкурсе выступила Служба визуальных проектов, мы совместно готовили конкурсную заявку. Из моих новых фотографий, снятых в 2024 году, которые я не считал особенно выдающимися, они отобрали серию, которая в итоге была высоко оценена жюри. Поэтому это наша общая победа, которая подтверждает, что фотожурналистика - это командная работа, искусство коллективного и творческого единства”, – отметил Владимир Вяткин.Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XIX Генассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), организованной агентством ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, в мероприятии приняли участие более 100 представителей мировых СМИ.Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) – одна из крупнейших медиа-ассоциаций региона, создана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году для обеспечения прямого и свободного обмена информацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Медиагруппа "Россия сегодня" вступила в OANA в 2015 году. Текущим председателем OANA является агентство ТАСС, организатором следующей Генеральной ассамблеи OANA, запланированной на 2028 год, выступит агентство АзерТАдж.

тихий океан

китай

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тихий океан, китай, турция, владимир вяткин, генеральная ассамблея оон, юнеско, санкт-петербург