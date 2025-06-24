Владимир Вяткин награжден OANA Awards 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин получил награду OANA Awards 2024 в номинации "Фоторепортаж" - престижной премии Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.
Пронзительная серия фотографий "Лебединая сказка, похожая на жизнь" заняла второе место, опередив работы фотографов из ведущих мировых информационных агентств – Xinhua (Китай), Anadolu (Турция) и TNA (Таиланд).
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебедь зимует на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
Лебедь зимует на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
1 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
2 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
3 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
4 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
5 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
6 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
7 из 8
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
8 из 8
Лебедь зимует на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
1 из 8
Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
2 из 8
Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
3 из 8
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
4 из 8
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
5 из 8
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
6 из 8
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
7 из 8
Лебеди зимуют на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. На озеро Светлое, которое не замерзает даже в сильные морозы, благодаря бьющим со дна ключам, прилетают на зимовку лебеди.
8 из 8
"Победа в конкурсе OANA стала для меня очень приятной неожиданностью. Инициаторами участия в конкурсе выступила Служба визуальных проектов, мы совместно готовили конкурсную заявку. Из моих новых фотографий, снятых в 2024 году, которые я не считал особенно выдающимися, они отобрали серию, которая в итоге была высоко оценена жюри. Поэтому это наша общая победа, которая подтверждает, что фотожурналистика - это командная работа, искусство коллективного и творческого единства”, – отметил Владимир Вяткин.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XIX Генассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), организованной агентством ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, в мероприятии приняли участие более 100 представителей мировых СМИ.
Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) – одна из крупнейших медиа-ассоциаций региона, создана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году для обеспечения прямого и свободного обмена информацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Медиагруппа "Россия сегодня" вступила в OANA в 2015 году. Текущим председателем OANA является агентство ТАСС, организатором следующей Генеральной ассамблеи OANA, запланированной на 2028 год, выступит агентство АзерТАдж.