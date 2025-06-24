https://ria.ru/20250624/vuchich-2025131719.html
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2025
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов
Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:35:00+03:00
2025-06-24T16:35:00+03:00
2025-06-24T23:43:00+03:00
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БЕЛГРАД, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов."Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри, <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская", — рассказал он.По словам сербского лидера, Белграду поставили ультиматум. От него потребовали организовать отправку десятков партий оружия. "Я сказал нельзя и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно", — продолжил Вучич.При этом президент подчеркнул, что поставить боеприпасы другой стране в ближайшее время Белград сможет только по решению Совета нацбезопасности. Он добавил, что скоро создадут так называемые черный, серый и белый списки."Сейчас, когда не будем экспортировать и не станет денег, увидите, как те, кто вчера нападал на меня за то, что мы экспортировали, скажут, что я виноват, потому что нечем платить зарплаты", — подчеркнул Вучич.Средства массовой информации обратили внимание на ситуацию с поставкой боеприпасов лишь потому, что хотят Сербии зла, заключил он. Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
https://ria.ru/20250623/zakharova-2024935451.html
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024884104.html
https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, белград (город), александр вучич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, нато, украина, в мире
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, В мире
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки Сербией экспорта снарядов
БЕЛГРАД, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов.
«
"Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри, <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии
. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу
, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская", — рассказал он.
По словам сербского лидера, Белграду поставили ультиматум. От него потребовали организовать отправку десятков партий оружия.
"Я сказал нельзя и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно", — продолжил Вучич.
При этом президент подчеркнул, что поставить боеприпасы другой стране в ближайшее время Белград сможет только по решению Совета нацбезопасности. Он добавил, что скоро создадут так называемые черный, серый и белый списки.
"Сейчас, когда не будем экспортировать и не станет денег, увидите, как те, кто вчера нападал на меня за то, что мы экспортировали, скажут, что я виноват, потому что нечем платить зарплаты", — подчеркнул Вучич.
Средства массовой информации обратили внимание на ситуацию с поставкой боеприпасов лишь потому, что хотят Сербии зла, заключил он.
Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
- По данным Службы внешней разведки России, сербские оборонные предприятия продолжают поставки снарядов Украине, в основном речь идет о боеприпасах для тяжелых дальнобойных систем.
- В числе компаний-поставщиков: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
- Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, они используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
- Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
- Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств.
- Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
- Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
- Накануне Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.