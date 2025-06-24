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Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2025
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16:35 24.06.2025 (обновлено: 23:43 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/vuchich-2025131719.html
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2025
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов
Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов. РИА Новости, 24.06.2025
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россия
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов."Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри, &lt;...&gt; одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская", — рассказал он.По словам сербского лидера, Белграду поставили ультиматум. От него потребовали организовать отправку десятков партий оружия. "Я сказал нельзя и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно", — продолжил Вучич.При этом президент подчеркнул, что поставить боеприпасы другой стране в ближайшее время Белград сможет только по решению Совета нацбезопасности. Он добавил, что скоро создадут так называемые черный, серый и белый списки."Сейчас, когда не будем экспортировать и не станет денег, увидите, как те, кто вчера нападал на меня за то, что мы экспортировали, скажут, что я виноват, потому что нечем платить зарплаты", — подчеркнул Вучич.Средства массовой информации обратили внимание на ситуацию с поставкой боеприпасов лишь потому, что хотят Сербии зла, заключил он. Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
https://ria.ru/20250623/zakharova-2024935451.html
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сербия, россия, белград (город), александр вучич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, нато, украина, в мире
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, В мире
Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов

Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки Сербией экспорта снарядов

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов.
«
"Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри, <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская", — рассказал он.
По словам сербского лидера, Белграду поставили ультиматум. От него потребовали организовать отправку десятков партий оружия.
"Я сказал нельзя и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно", — продолжил Вучич.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву
23 июня, 19:05
При этом президент подчеркнул, что поставить боеприпасы другой стране в ближайшее время Белград сможет только по решению Совета нацбезопасности. Он добавил, что скоро создадут так называемые черный, серый и белый списки.
"Сейчас, когда не будем экспортировать и не станет денег, увидите, как те, кто вчера нападал на меня за то, что мы экспортировали, скажут, что я виноват, потому что нечем платить зарплаты", — подчеркнул Вучич.
Средства массовой информации обратили внимание на ситуацию с поставкой боеприпасов лишь потому, что хотят Сербии зла, заключил он.
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Ситуация с поставками сербского оружия на Украину

  • По данным Службы внешней разведки России, сербские оборонные предприятия продолжают поставки снарядов Украине, в основном речь идет о боеприпасах для тяжелых дальнобойных систем.
  • В числе компаний-поставщиков: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
  • Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, они используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
  • Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
  • Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств.
  • Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
  • Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
  • Накануне Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Вучич сделал заявление о гуманитарной помощи Украине
11 июня, 21:00
 
СербияРоссияБелград (город)Александр ВучичСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаВ мире
 
 
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