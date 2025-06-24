https://ria.ru/20250624/vuchich-2025131719.html

Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов

Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2025

Вучич заявил об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:35:00+03:00

2025-06-24T16:35:00+03:00

2025-06-24T23:43:00+03:00

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях ОПК из-за приостановки экспорта боеприпасов."Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри, <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская", — рассказал он.По словам сербского лидера, Белграду поставили ультиматум. От него потребовали организовать отправку десятков партий оружия. "Я сказал нельзя и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно", — продолжил Вучич.При этом президент подчеркнул, что поставить боеприпасы другой стране в ближайшее время Белград сможет только по решению Совета нацбезопасности. Он добавил, что скоро создадут так называемые черный, серый и белый списки."Сейчас, когда не будем экспортировать и не станет денег, увидите, как те, кто вчера нападал на меня за то, что мы экспортировали, скажут, что я виноват, потому что нечем платить зарплаты", — подчеркнул Вучич.Средства массовой информации обратили внимание на ситуацию с поставкой боеприпасов лишь потому, что хотят Сербии зла, заключил он. Ситуация с поставками сербского оружия на Украину

https://ria.ru/20250623/zakharova-2024935451.html

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024884104.html

https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html

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белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, россия, белград (город), александр вучич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, нато, украина, в мире