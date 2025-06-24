https://ria.ru/20250624/vsu-2025177942.html

ВСУ нанесли удары по двум приграничным районам Белгородской области

ВСУ нанесли удары по двум приграничным районам Белгородской области - РИА Новости, 24.06.2025

ВСУ нанесли удары по двум приграничным районам Белгородской области

Жилые дома, социальные объекты и инфраструктура в Шебекинском округе и Белгородском районе повреждены в результате украинских обстрелов и атак дронов, сообщил... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:47:00+03:00

2025-06-24T18:47:00+03:00

2025-06-24T18:47:00+03:00

белгородский район

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025175321_0:282:769:715_1920x0_80_0_0_2e866abe26e249cd81b861df924ff656.jpg

БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Жилые дома, социальные объекты и инфраструктура в Шебекинском округе и Белгородском районе повреждены в результате украинских обстрелов и атак дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате обстрела повреждены кровли и остекление в четырех частных домах, хозпостройках и социальном объекте. Перебиты газовая труба и линия электропередачи. Осколками посечен легковой автомобиль. Кроме того, загорелась сухая трава - сотрудники МЧС, территориальной администрации и жители ликвидировали огонь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дроны атаковали частный дом и социальный объект. В селе Маломихайловка от детонации дрона поврежден забор домовладения, уточнил Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе в селе Никольское беспилотник нанес удар по припаркованному грузовому автомобилю. В селе Солохи дрон сдетонировал о землю, повредив забор на территории сельхозпредприятия, указал Гладков. Социальный объект подвергся атаке дрона в поселке Малиновка, заявил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия