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Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.06.2025
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области
Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, он будет доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:03:00+03:00
2025-06-24T18:03:00+03:00
2025-06-24T18:15:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
александр хинштейн
беловский район
происшествия
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КУРСК, 24 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, он будет доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Вражеские удары по нашей территории продолжаются. Сегодня в результате атаки украинского FPV-дрона ранения получил 29-летний мужчина в селе Белица Беловского района. У него слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава, спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что раненому оказана необходимая медпомощь, в ближайшее время его доставят в курскую областную больницу."Желаю скорейшего выздоровления. Уважаемые жители, вновь прошу каждого: в наших приграничных районах всё ещё крайне небезопасно. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!", - добавил Хинштейн
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курская область, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Беловский район, Происшествия
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области
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