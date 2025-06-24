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Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.06.2025
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18:03 24.06.2025 (обновлено: 18:15 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/vsu-2025160154.html
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.06.2025
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области
Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, он будет доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:03:00+03:00
2025-06-24T18:15:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
александр хинштейн
беловский район
происшествия
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КУРСК, 24 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, он будет доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Вражеские удары по нашей территории продолжаются. Сегодня в результате атаки украинского FPV-дрона ранения получил 29-летний мужчина в селе Белица Беловского района. У него слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава, спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что раненому оказана необходимая медпомощь, в ближайшее время его доставят в курскую областную больницу."Желаю скорейшего выздоровления. Уважаемые жители, вновь прошу каждого: в наших приграничных районах всё ещё крайне небезопасно. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!", - добавил Хинштейн
https://ria.ru/20250624/voennye-2025109785.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, александр хинштейн, беловский район, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Беловский район, Происшествия
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области

Мирный житель в Курской области пострадал при ударе украинского БПЛА

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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КУРСК, 24 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, он будет доставлен в областную больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Вражеские удары по нашей территории продолжаются. Сегодня в результате атаки украинского FPV-дрона ранения получил 29-летний мужчина в селе Белица Беловского района. У него слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава, спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что раненому оказана необходимая медпомощь, в ближайшее время его доставят в курскую областную больницу.
"Желаю скорейшего выздоровления. Уважаемые жители, вновь прошу каждого: в наших приграничных районах всё ещё крайне небезопасно. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!", - добавил Хинштейн
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Курская областьВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнБеловский районПроисшествия
 
 
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