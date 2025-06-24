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ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/vsu-2025077551.html
ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.06.2025
ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:10:00+03:00
2025-06-24T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара. В городе было слышно не менее трех взрывов", - сказал Рогов. По его словам, информация о последствиях обстрела уточняется.
https://ria.ru/20250623/rogov-2024758021.html
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энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ нанесли удар из артиллерии по береговой линии Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара. В городе было слышно не менее трех взрывов", - сказал Рогов.
По его словам, информация о последствиях обстрела уточняется.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока
23 июня, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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