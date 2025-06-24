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ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.06.2025
ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:10:00+03:00
2025-06-24T13:10:00+03:00
2025-06-24T13:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара. В городе было слышно не менее трех взрывов", - сказал Рогов. По его словам, информация о последствиях обстрела уточняется.
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ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ нанесли удар из артиллерии по береговой линии Энергодара