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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.06.2025

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:15:00+03:00

2025-06-24T12:15:00+03:00

2025-06-24T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн- РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Соболевка, Новая Кругляковка, Купянск в Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины