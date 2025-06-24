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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 24.06.2025 (обновлено: 12:17 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/vsu-2025060231.html
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.06.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:15:00+03:00
2025-06-24T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн- РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Соболевка, Новая Кругляковка, Купянск в Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн- РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Соболевка, Новая Кругляковка, Купянск в Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике.
"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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