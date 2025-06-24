Перемирие между Израилем и Ираном не означает конец войны, считает эксперт
Кафи: прекращение огня между Израилем и Ираном не означает окончание войны
© AP Photo / Leo CorreaОтражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
© AP Photo / Leo Correa
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Договоренность о прекращении огня между Израилем и Ираном не знаменует окончание войны, рассказал в интервью РИА Новости ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи.
Собеседник агентства отметил, что важным является моральный аспект противостояния, поскольку ответ Ирана Израилю наглядно продемонстрировал арабо-мусульманскому миру, что исламское государство способно нанести Израилю урон, особенно после продолжающихся атак в секторе Газа.
"Что касается Израиля, доверие израильских граждан к своей системе обороны и своей армии, которая позиционировалась как непобедимая, было поколеблено. С распространением войны вглубь Израиля возникла обратная волна миграции", - считает эксперт.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".