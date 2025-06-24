https://ria.ru/20250624/voyny-2025173447.html

Перемирие между Израилем и Ираном не означает конец войны, считает эксперт

Перемирие между Израилем и Ираном не означает конец войны, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025

Перемирие между Израилем и Ираном не означает конец войны, считает эксперт

Договоренность о прекращении огня между Израилем и Ираном не знаменует окончание войны, рассказал в интервью РИА Новости ливийский военный эксперт по... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:37:00+03:00

2025-06-24T18:37:00+03:00

2025-06-24T18:37:00+03:00

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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Договоренность о прекращении огня между Израилем и Ираном не знаменует окончание войны, рассказал в интервью РИА Новости ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи. "Прекращение огня между Ираном и Израилем не знаменует окончание конфликта, а скорее предвещает начало нового этапа, в котором перестраиваются альянсы и схемы поставок оружия в регионе", - полагает Кафи. Собеседник агентства отметил, что важным является моральный аспект противостояния, поскольку ответ Ирана Израилю наглядно продемонстрировал арабо-мусульманскому миру, что исламское государство способно нанести Израилю урон, особенно после продолжающихся атак в секторе Газа. "Что касается Израиля, доверие израильских граждан к своей системе обороны и своей армии, которая позиционировалась как непобедимая, было поколеблено. С распространением войны вглубь Израиля возникла обратная волна миграции", - считает эксперт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250617/iran-2023278760.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте