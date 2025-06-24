https://ria.ru/20250624/vostok-2025062404.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ за сутки... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:18:00+03:00

2025-06-24T12:18:00+03:00

2025-06-24T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

ялта

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих и танк в зоне действия группировки, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250624/sk-2025042673.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

ялта

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днепропетровская область, ялта, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность