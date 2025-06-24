https://ria.ru/20250624/vostok-2025062404.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ за сутки... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:18:00+03:00
2025-06-24T12:18:00+03:00
2025-06-24T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
ялта
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих и танк в зоне действия группировки, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250624/sk-2025042673.html
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днепропетровская область, ялта, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Ялта, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока" за сутки