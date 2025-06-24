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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 24.06.2025 (обновлено: 12:22 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/vostok-2025062404.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ за сутки... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:18:00+03:00
2025-06-24T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
ялта
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих и танк в зоне действия группировки, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250624/sk-2025042673.html
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днепропетровская область
ялта
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днепропетровская область, ялта, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Ялта, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих и танк в зоне действия группировки, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЯлтаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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