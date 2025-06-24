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Законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали, заявил Володин - РИА Новости, 24.06.2025
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09:20 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/volodin-2025010637.html
Законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали, заявил Володин
Законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали, заявил Володин - РИА Новости, 24.06.2025
Законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали, заявил Володин
Принятые Госдумой законы, направленные на противодействие нелегальной миграции, заработали и уже существенно меняют ситуацию в этой сфере, заявил журналистам... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:20:00+03:00
2025-06-24T09:20:00+03:00
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ирина яровая
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Принятые Госдумой законы, направленные на противодействие нелегальной миграции, заработали и уже существенно меняют ситуацию в этой сфере, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В части борьбы с незаконной миграцией ситуация существенно изменилась. Все законы заработали. Надо отдать должное Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре - они стоят на букве закона, который работает", - сказал Володин. Он напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 16 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, которые стали основой для работы правоохранительных органов. Володин подчеркнул, что инициаторами большинства нововведений выступили депутаты Госдумы. Как указал Володин, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Так, ранее в Екатеринбурге были задержаны участники преступной группы, организовавшие незаконное пребывание мигрантов в РФ. Среди них в том числе директор центра по приёму экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, который относится к Уральскому федеральному университету. Фигурантом еще одного уголовного дела об организации преступного сообщества стал директор центра по тестированию мигрантов при РУДН, который, по версии следствия, втянул в противоправную деятельность и своих сотрудников. Кроме того, напомнил председатель Госдумы, с 1 апреля заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Володин подчеркнул, что из 3,6 тысячи заявившихся на сдачу экзамена, успешно пройти его смогли только 7% детей, а большинство не было допущено из-за проблем с документами. По словам Володина, депутаты продолжают активно работать с правительством в части анализа правоприменения законов и донастройки существующих механизмов. "Мы постоянно к этим вопросам возвращаемся, анализируем. Комиссия во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой не только разрабатывают возможные изменения законодательства, но и проводит мониторинг действующих норм", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20250619/mvd-2024046896.html
https://ria.ru/20250623/rosobrnadzor-2024832041.html
https://ria.ru/20250624/gosduma-2024992187.html
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общество, россия, екатеринбург, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф, уральский федеральный университет
Общество, Россия, Екатеринбург, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Уральский федеральный университет
Законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали, заявил Володин

Володин: принятые Госдумой законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Принятые Госдумой законы, направленные на противодействие нелегальной миграции, заработали и уже существенно меняют ситуацию в этой сфере, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В части борьбы с незаконной миграцией ситуация существенно изменилась. Все законы заработали. Надо отдать должное Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре - они стоят на букве закона, который работает", - сказал Володин.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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19 июня, 20:49
Он напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 16 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, которые стали основой для работы правоохранительных органов. Володин подчеркнул, что инициаторами большинства нововведений выступили депутаты Госдумы.
Как указал Володин, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Так, ранее в Екатеринбурге были задержаны участники преступной группы, организовавшие незаконное пребывание мигрантов в РФ. Среди них в том числе директор центра по приёму экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, который относится к Уральскому федеральному университету. Фигурантом еще одного уголовного дела об организации преступного сообщества стал директор центра по тестированию мигрантов при РУДН, который, по версии следствия, втянул в противоправную деятельность и своих сотрудников.
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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23 июня, 13:43
Кроме того, напомнил председатель Госдумы, с 1 апреля заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Володин подчеркнул, что из 3,6 тысячи заявившихся на сдачу экзамена, успешно пройти его смогли только 7% детей, а большинство не было допущено из-за проблем с документами.
По словам Володина, депутаты продолжают активно работать с правительством в части анализа правоприменения законов и донастройки существующих механизмов.
"Мы постоянно к этим вопросам возвращаемся, анализируем. Комиссия во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой не только разрабатывают возможные изменения законодательства, но и проводит мониторинг действующих норм", - подчеркнул Володин.
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Вчера, 04:50
 
ОбществоРоссияЕкатеринбургВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФГенеральная прокуратура РФУральский федеральный университет
 
 
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