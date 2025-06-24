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Российские военные уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/voennye-2025109785.html
Российские военные уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ
Российские военные уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
Российские военные уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ
Военнослужащие группировки "Север" обнаружили и уничтожили блиндаж с укрывающимся там личным составом ВСУ, сообщило Минобороны России, опубликовав кадры боевой... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:15:00+03:00
2025-06-24T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" обнаружили и уничтожили блиндаж с укрывающимся там личным составом ВСУ, сообщило Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы. "Противник засел в блиндаже в лесополосе. При обнаружении цели ее координаты были переданы расчетам FPV-дронов, после чего цель была уничтожена. Применяемый дрон показал себя отлично, его плюсы – это устойчивый сигнал, четкость картинки и неизбежность попадания", - рассказал оператор дрона с позывным "Леки". Он отметил, что применяемый подразделением FPV-дрон "Антонов" хорошо себя зарекомендовал. "Нами уже были поражены статичные цели в виде блиндажей, укреплений, минометных позиций, а также подвижные цели – ББМ "Козак", БМП Bradley, БТР М113 и несколько танков", - подчеркнул "Леки". Уточняется, что FPV-дрон "Антонов" поставляется в подразделения ВС РФ в рамках работы новой системы исследований, разработок и внедрения созданных образцов вооружения и техники, получившей название "Воентех". Система обеспечивает взаимодействие с гражданским сообществом и производственными лабораториями Народного ОПК, а также стала эффективным инструментом для ускоренного освоения инноваций в интересах СВО.
https://ria.ru/20250624/udary-2025100619.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили дроном "Антонов" блиндаж с личным составом ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры fpv-дронов
Операторы fpv-дронов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы fpv-дронов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" обнаружили и уничтожили блиндаж с укрывающимся там личным составом ВСУ, сообщило Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы.
"Противник засел в блиндаже в лесополосе. При обнаружении цели ее координаты были переданы расчетам FPV-дронов, после чего цель была уничтожена. Применяемый дрон показал себя отлично, его плюсы – это устойчивый сигнал, четкость картинки и неизбежность попадания", - рассказал оператор дрона с позывным "Леки".
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Он отметил, что применяемый подразделением FPV-дрон "Антонов" хорошо себя зарекомендовал. "Нами уже были поражены статичные цели в виде блиндажей, укреплений, минометных позиций, а также подвижные цели – ББМ "Козак", БМП Bradley, БТР М113 и несколько танков", - подчеркнул "Леки".
Уточняется, что FPV-дрон "Антонов" поставляется в подразделения ВС РФ в рамках работы новой системы исследований, разработок и внедрения созданных образцов вооружения и техники, получившей название "Воентех". Система обеспечивает взаимодействие с гражданским сообществом и производственными лабораториями Народного ОПК, а также стала эффективным инструментом для ускоренного освоения инноваций в интересах СВО.
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