https://ria.ru/20250624/voda-2025007189.html

Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов

Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов - РИА Новости, 24.06.2025

Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов

Счетная палата выявила несколько возможностей пополнения бюджета за счет платежей за пользование водными ресурсами. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:51:00+03:00

2025-06-24T08:51:00+03:00

2025-06-24T19:50:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Счетная палата выявила несколько возможностей пополнения бюджета за счет платежей за пользование водными ресурсами.В СП пояснили, что провели аудит эффективности администрирования доходов бюджета и обратили внимание на низкие ставки платы за водопользование: для многих предприятий, не относящихся к сфере электроэнергетики или ЖКХ, они не превышают 0,01 процента. "Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в десять раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1 процента. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 миллиардов рублей", — говорится в итоговых материалах ведомства.Кроме того, многие водопользователи забирают воду без счетчиков, хотя в 2019 году для таких предприятий ввели повышающий коэффициент 1,1 к тарифу. Но это не стало стимулом для установки счетчиков: в 2022-2023 годах почти половина договоров заключалась с водопользователями без измерительного оборудования. В 2023-м предприятия без счетчиков забрали почти треть от общего объема водных ресурсов из поверхностных источников. Поэтому Счетная палата рекомендует повысить коэффициент с 1,1 до 10. Это поможет снизить неучтенный забор воды и принесет в бюджет дополнительные доходы. Как подсчитали аудиторы, только за первый год применение повышающего коэффициента даст около 12 миллиардов рублей. Еще одно предложение — повысить ставки за использование акватории водных объектов, которые СП считает нерыночными. Сейчас для участков площадью менее тысячи квадратных метров плата не превышает тысячи рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна вне зависимости от коммерческой привлекательности объектов. Счетная палата предлагает повысить плату за использование акватории с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ней земельных участков. Кроме того, Минфину рекомендуется ввести централизованный учет доходов от пользования водными объектами.Свои предложения СП направила в правительство.

https://realty.ria.ru/20250619/reshetnikov-2023826868.html

https://realty.ria.ru/20250403/schetchiki-2008832947.html

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