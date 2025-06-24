Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 24.06.2025 (обновлено: 19:50 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/voda-2025007189.html
Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов
Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов - РИА Новости, 24.06.2025
Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов
Счетная палата выявила несколько возможностей пополнения бюджета за счет платежей за пользование водными ресурсами. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:51:00+03:00
2025-06-24T19:50:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887029_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_c01bed0f62ae2e6b0e07880d1d6d2102.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Счетная палата выявила несколько возможностей пополнения бюджета за счет платежей за пользование водными ресурсами.В СП пояснили, что провели аудит эффективности администрирования доходов бюджета и обратили внимание на низкие ставки платы за водопользование: для многих предприятий, не относящихся к сфере электроэнергетики или ЖКХ, они не превышают 0,01 процента. "Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в десять раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1 процента. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 миллиардов рублей", — говорится в итоговых материалах ведомства.Кроме того, многие водопользователи забирают воду без счетчиков, хотя в 2019 году для таких предприятий ввели повышающий коэффициент 1,1 к тарифу. Но это не стало стимулом для установки счетчиков: в 2022-2023 годах почти половина договоров заключалась с водопользователями без измерительного оборудования. В 2023-м предприятия без счетчиков забрали почти треть от общего объема водных ресурсов из поверхностных источников. Поэтому Счетная палата рекомендует повысить коэффициент с 1,1 до 10. Это поможет снизить неучтенный забор воды и принесет в бюджет дополнительные доходы. Как подсчитали аудиторы, только за первый год применение повышающего коэффициента даст около 12 миллиардов рублей. Еще одно предложение — повысить ставки за использование акватории водных объектов, которые СП считает нерыночными. Сейчас для участков площадью менее тысячи квадратных метров плата не превышает тысячи рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна вне зависимости от коммерческой привлекательности объектов. Счетная палата предлагает повысить плату за использование акватории с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ней земельных участков. Кроме того, Минфину рекомендуется ввести централизованный учет доходов от пользования водными объектами.Свои предложения СП направила в правительство.
https://realty.ria.ru/20250619/reshetnikov-2023826868.html
https://realty.ria.ru/20250403/schetchiki-2008832947.html
https://ria.ru/20250527/tarify-2019237995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887029_424:0:3153:2047_1920x0_80_0_0_66df03cba57814188f8dccd4a8b49c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Счетная палата предложила увеличить плату за использование водных ресурсов

СП предложила увеличить в 10 раз плату за пользование водными ресурсами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Счетная палата выявила несколько возможностей пополнения бюджета за счет платежей за пользование водными ресурсами.
В СП пояснили, что провели аудит эффективности администрирования доходов бюджета и обратили внимание на низкие ставки платы за водопользование: для многих предприятий, не относящихся к сфере электроэнергетики или ЖКХ, они не превышают 0,01 процента.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тарифы ЖКХ в России экономически обоснованы, заявил Решетников
19 июня, 11:04
"Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в десять раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1 процента. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 миллиардов рублей", — говорится в итоговых материалах ведомства.
Кроме того, многие водопользователи забирают воду без счетчиков, хотя в 2019 году для таких предприятий ввели повышающий коэффициент 1,1 к тарифу. Но это не стало стимулом для установки счетчиков: в 2022-2023 годах почти половина договоров заключалась с водопользователями без измерительного оборудования. В 2023-м предприятия без счетчиков забрали почти треть от общего объема водных ресурсов из поверхностных источников.
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Личный учет. Топ наболевших вопросов о коммунальных счетчиках
3 апреля, 10:00
Поэтому Счетная палата рекомендует повысить коэффициент с 1,1 до 10. Это поможет снизить неучтенный забор воды и принесет в бюджет дополнительные доходы. Как подсчитали аудиторы, только за первый год применение повышающего коэффициента даст около 12 миллиардов рублей.
Еще одно предложение — повысить ставки за использование акватории водных объектов, которые СП считает нерыночными. Сейчас для участков площадью менее тысячи квадратных метров плата не превышает тысячи рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна вне зависимости от коммерческой привлекательности объектов.
Счетная палата предлагает повысить плату за использование акватории с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ней земельных участков. Кроме того, Минфину рекомендуется ввести централизованный учет доходов от пользования водными объектами.
Свои предложения СП направила в правительство.
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов
27 мая, 02:51
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала