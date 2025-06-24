Рейтинг@Mail.ru
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
05:42 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/vino-2024995329.html
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина - РИА Новости, 24.06.2025
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина
Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка",... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:42:00+03:00
2025-06-24T05:42:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
пятерочка (сеть магазинов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_a9471b7cf5f95e8f6767397333046270.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025, добавив, что надеется на рост поставок российского вина. "Доля продаж российского вина в стране растет, и у нас на полке тоже - например, в "Перекрестке" с января 2024 года по май 2025-го доля увеличилась с 27% до 37%", - сказала она. "Действительно, российское виноделие наращивает свои обороты и объемы, все-таки у нас с 2022 года достаточно осложненные логистические пути доставки алкоголя в страну. Будем надеяться, что российское виноделие будет развиваться, и будут появляться все новые хозяйства, а те, которые уже существуют, будут наращивать свои объемы", - добавила Лобачева. Кроме того, в России растет собственное производство безалкогольных напитков: большинство вкусов, к которым привыкли покупатели до 2022 года, перешло на российское производство. Президент компании напомнила о трех категориях продуктов, которые Россия на постоянной основе ввозит в страну - экзотические фрукты, бананы и определенные виды мандаринов. Их не получится импортозаместить. Также есть сезонный импорт, например, картофель. В марте, когда не сезон, он перестает быть российским. "У нас достаточно стабильная доля импорта", - добавила Лобачева. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20250620/gruppa-2024209840.html
https://ria.ru/20250517/roskachestvo-2017625924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_ce37942cadbb7b7dec87ea95acc99b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, пятерочка (сеть магазинов)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Пятерочка (сеть магазинов)
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина

Глава Х5 Лобачева надеется на рост поставок отечественного вина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристых вин в Краснодарском крае
Производство игристых вин в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство игристых вин в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025, добавив, что надеется на рост поставок российского вина.
"Доля продаж российского вина в стране растет, и у нас на полке тоже - например, в "Перекрестке" с января 2024 года по май 2025-го доля увеличилась с 27% до 37%", - сказала она.
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Титов рассказал о выходе отечественных виноделов на зарубежные рынки
20 июня, 13:41
"Действительно, российское виноделие наращивает свои обороты и объемы, все-таки у нас с 2022 года достаточно осложненные логистические пути доставки алкоголя в страну. Будем надеяться, что российское виноделие будет развиваться, и будут появляться все новые хозяйства, а те, которые уже существуют, будут наращивать свои объемы", - добавила Лобачева.
Кроме того, в России растет собственное производство безалкогольных напитков: большинство вкусов, к которым привыкли покупатели до 2022 года, перешло на российское производство.
Президент компании напомнила о трех категориях продуктов, которые Россия на постоянной основе ввозит в страну - экзотические фрукты, бананы и определенные виды мандаринов. Их не получится импортозаместить.
Также есть сезонный импорт, например, картофель. В марте, когда не сезон, он перестает быть российским. "У нас достаточно стабильная доля импорта", - добавила Лобачева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Роскачество предупредило о рисках разливных вин в курортных регионах
17 мая, 22:17
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияПятерочка (сеть магазинов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала