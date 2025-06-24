https://ria.ru/20250624/vino-2024995329.html
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина - РИА Новости, 24.06.2025
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина
Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка",... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:42:00+03:00
2025-06-24T05:42:00+03:00
2025-06-24T05:42:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
пятерочка (сеть магазинов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_a9471b7cf5f95e8f6767397333046270.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025, добавив, что надеется на рост поставок российского вина. "Доля продаж российского вина в стране растет, и у нас на полке тоже - например, в "Перекрестке" с января 2024 года по май 2025-го доля увеличилась с 27% до 37%", - сказала она. "Действительно, российское виноделие наращивает свои обороты и объемы, все-таки у нас с 2022 года достаточно осложненные логистические пути доставки алкоголя в страну. Будем надеяться, что российское виноделие будет развиваться, и будут появляться все новые хозяйства, а те, которые уже существуют, будут наращивать свои объемы", - добавила Лобачева. Кроме того, в России растет собственное производство безалкогольных напитков: большинство вкусов, к которым привыкли покупатели до 2022 года, перешло на российское производство. Президент компании напомнила о трех категориях продуктов, которые Россия на постоянной основе ввозит в страну - экзотические фрукты, бананы и определенные виды мандаринов. Их не получится импортозаместить. Также есть сезонный импорт, например, картофель. В марте, когда не сезон, он перестает быть российским. "У нас достаточно стабильная доля импорта", - добавила Лобачева. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20250620/gruppa-2024209840.html
https://ria.ru/20250517/roskachestvo-2017625924.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_ce37942cadbb7b7dec87ea95acc99b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пятерочка (сеть магазинов)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Пятерочка (сеть магазинов)
Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина
Глава Х5 Лобачева надеется на рост поставок отечественного вина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025, добавив, что надеется на рост поставок российского вина.
"Доля продаж российского вина в стране растет, и у нас на полке тоже - например, в "Перекрестке" с января 2024 года по май 2025-го доля увеличилась с 27% до 37%", - сказала она.
"Действительно, российское виноделие наращивает свои обороты и объемы, все-таки у нас с 2022 года достаточно осложненные логистические пути доставки алкоголя в страну. Будем надеяться, что российское виноделие будет развиваться, и будут появляться все новые хозяйства, а те, которые уже существуют, будут наращивать свои объемы", - добавила Лобачева.
Кроме того, в России
растет собственное производство безалкогольных напитков: большинство вкусов, к которым привыкли покупатели до 2022 года, перешло на российское производство.
Президент компании напомнила о трех категориях продуктов, которые Россия на постоянной основе ввозит в страну - экзотические фрукты, бананы и определенные виды мандаринов. Их не получится импортозаместить.
Также есть сезонный импорт, например, картофель. В марте, когда не сезон, он перестает быть российским. "У нас достаточно стабильная доля импорта", - добавила Лобачева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.