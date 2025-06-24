https://ria.ru/20250624/vino-2024995329.html

Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина

Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина - РИА Новости, 24.06.2025

Глава Х5 надеется на рост поставок отечественного вина

Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка",... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:42:00+03:00

2025-06-24T05:42:00+03:00

2025-06-24T05:42:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

пятерочка (сеть магазинов)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Доля продаж отечественного вина на полках магазинов в России увеличивается, рассказала в беседе с РИА Новости президент Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева на ПМЭФ-2025, добавив, что надеется на рост поставок российского вина. "Доля продаж российского вина в стране растет, и у нас на полке тоже - например, в "Перекрестке" с января 2024 года по май 2025-го доля увеличилась с 27% до 37%", - сказала она. "Действительно, российское виноделие наращивает свои обороты и объемы, все-таки у нас с 2022 года достаточно осложненные логистические пути доставки алкоголя в страну. Будем надеяться, что российское виноделие будет развиваться, и будут появляться все новые хозяйства, а те, которые уже существуют, будут наращивать свои объемы", - добавила Лобачева. Кроме того, в России растет собственное производство безалкогольных напитков: большинство вкусов, к которым привыкли покупатели до 2022 года, перешло на российское производство. Президент компании напомнила о трех категориях продуктов, которые Россия на постоянной основе ввозит в страну - экзотические фрукты, бананы и определенные виды мандаринов. Их не получится импортозаместить. Также есть сезонный импорт, например, картофель. В марте, когда не сезон, он перестает быть российским. "У нас достаточно стабильная доля импорта", - добавила Лобачева. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20250620/gruppa-2024209840.html

https://ria.ru/20250517/roskachestvo-2017625924.html

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экономика, россия, пятерочка (сеть магазинов)