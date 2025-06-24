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США хотели бы иметь прямые контакты с Ираном, заявил Вэнс
США хотели бы иметь прямые контакты с Ираном, заявил Вэнс - РИА Новости, 24.06.2025
США хотели бы иметь прямые контакты с Ираном, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник выразил желание Вашингтона иметь прямые контакты с Тегераном вместо того, чтобы говорить через посредников. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:40:00+03:00
2025-06-24T01:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник выразил желание Вашингтона иметь прямые контакты с Тегераном вместо того, чтобы говорить через посредников. "Сообщение всегда передается через какого-то посредника. Это неизменно верно для иранцев. Конечно, мы хотели бы поговорить с ними. Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять это. Мы хотели бы провести прямой разговор о том, как двигаться вперед", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
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в мире, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США хотели бы иметь прямые контакты с Ираном, заявил Вэнс
Вэнс: США хотели бы иметь прямые контакты с Ираном