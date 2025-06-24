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В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
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13:09 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/venediktov-2025077351.html
В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану
В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану
Неспровоцированные военные удары по Ирану и объектам его ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:09:00+03:00
2025-06-24T13:09:00+03:00
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иран
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ближний восток
александр венедиктов
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Неспровоцированные военные удары по Ирану и объектам его ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, решительно осуждаем силовую акцию государства Израиль против Ирана в нарушении устава ООН и норм международного права", - заявил Венедиктов, выступая на встрече Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он отметил, что "неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, объектам ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы".
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в мире, иран, россия, ближний восток, александр венедиктов, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток, Александр Венедиктов, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану

Замсекретаря СБ Венедиктов: военные удары Израиля по Ирану неприемлемы

© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Неспровоцированные военные удары по Ирану и объектам его ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, решительно осуждаем силовую акцию государства Израиль против Ирана в нарушении устава ООН и норм международного права", - заявил Венедиктов, выступая на встрече Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.
Он отметил, что "неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, объектам ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы".
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В миреИранРоссияБлижний ВостокАлександр ВенедиктовВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраиль
 
 
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