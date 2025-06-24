https://ria.ru/20250624/venediktov-2025077351.html

В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану

В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025

В Совбезе осудили удары Израиля по Ирану

Неспровоцированные военные удары по Ирану и объектам его ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:09:00+03:00

2025-06-24T13:09:00+03:00

2025-06-24T13:09:00+03:00

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александр венедиктов

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Неспровоцированные военные удары по Ирану и объектам его ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы, заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, решительно осуждаем силовую акцию государства Израиль против Ирана в нарушении устава ООН и норм международного права", - заявил Венедиктов, выступая на встрече Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Он отметил, что "неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, объектам ядерной энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы".

https://ria.ru/20250622/izrail-2024619844.html

иран

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в мире, иран, россия, ближний восток, александр венедиктов, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль