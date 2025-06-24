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Зампред Cовбеза провел переговоры с советником премьер-министра Пакистана - РИА Новости, 24.06.2025
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10:13 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/venediktov-2025019826.html
Зампред Cовбеза провел переговоры с советником премьер-министра Пакистана
Зампред Cовбеза провел переговоры с советником премьер-министра Пакистана - РИА Новости, 24.06.2025
Зампред Cовбеза провел переговоры с советником премьер-министра Пакистана
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов во вторник провел встречу с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:13:00+03:00
2025-06-24T10:13:00+03:00
в мире
пекин
александр венедиктов
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов во вторник провел встречу с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Асимом Маликом, передает корреспондент РИА Новости. "Уверен, что наша встреча станет хорошим начинанием по полноформатному возобновлению российско-пакистанских контактов, которые на протяжении многих лет осуществлялись по линии советов безопасности двух стран", - заявил Венедиктов. Встреча состоялась в Пекине на полях встречи Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.
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в мире, пекин, александр венедиктов, шос, пакистан
В мире, Пекин, Александр Венедиктов, ШОС, Пакистан
Зампред Cовбеза провел переговоры с советником премьер-министра Пакистана

Венедиктов встретился с советником премьера Пакистана Маликом в Пекине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов во вторник провел встречу с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Асимом Маликом, передает корреспондент РИА Новости.
"Уверен, что наша встреча станет хорошим начинанием по полноформатному возобновлению российско-пакистанских контактов, которые на протяжении многих лет осуществлялись по линии советов безопасности двух стран", - заявил Венедиктов.
Встреча состоялась в Пекине на полях встречи Секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС.
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В миреПекинАлександр ВенедиктовШОСПакистан
 
 
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