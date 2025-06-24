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Госдума ратифицировала договор с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - РИА Новости, 24.06.2025
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14:14 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ustranenie-2025091800.html
Госдума ратифицировала договор с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Госдума ратифицировала договор с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - РИА Новости, 24.06.2025
Госдума ратифицировала договор с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:14:00+03:00
2025-06-24T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов. Соглашение подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций. Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации. Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти. В настоящее время в отношениях между двумя Россией и ОАЭ действует межправительственное соглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года. Необходимость пересмотра данного соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в РФ, так и в ОАЭ. В частности, в настоящее время происходит активная переориентация российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока. При этом ОАЭ играют особую роль в расширении экономических связей РФ на ближневосточном направлении, отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250613/oae-2022564281.html
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экономика, оаэ, россия, абу-даби, госдума рф, в мире
Экономика, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, Госдума РФ, В мире
Госдума ратифицировала договор с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Госдума ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.
Соглашение подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций.
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Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации.
Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.
В настоящее время в отношениях между двумя Россией и ОАЭ действует межправительственное соглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года.
Необходимость пересмотра данного соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в РФ, так и в ОАЭ. В частности, в настоящее время происходит активная переориентация российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока. При этом ОАЭ играют особую роль в расширении экономических связей РФ на ближневосточном направлении, отмечается в пояснительной записке.
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