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Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 24.06.2025
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18:48 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/urok-2025178283.html
Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта
Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 24.06.2025
Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта
Одним из главных уроков последнего ирано-израильского военного конфликта стала проблема тайного размещения дронов вблизи важных целей противника, рассказал РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:48:00+03:00
2025-06-24T18:48:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Одним из главных уроков последнего ирано-израильского военного конфликта стала проблема тайного размещения дронов вблизи важных целей противника, рассказал РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. В Иране после начала конфликта с Израилем были обнаружены подпольные мастерские по сборке дронов, кроме того сообщалось о задержании автомобилей, нагруженных беспилотниками. Эти дроны использовались для разведки и диверсий на территории страны. "Этот метод используется не в первый раз, Украина уже использовала его против России. Отправка оборудования и персонала в тыл противника по секретным каналам и размещение их вблизи ключевых объектов показывает, что страна серьезно инфильтрирована… это как будто кто-то направил пистолет вам на голову, и вы бессильны сопротивляться", - сказал Лань Шуньчжэн. Вторым уроком, отмечает эксперт, является осознание важности проблемы национальной безопасности. "Например, даже если подкуплены служащие таможни, обнаружение (действий противника - ред.) возможно на различных этапах, таких как транспортировка, установка и развертывание. Если имеется осознание важности безопасности общенародного характера, то (противнику - ред.) будет трудно не быть разоблаченным", - добавил он. По словам эксперта, необходимо предотвратить всю цепочку, от ввоза в страну до обработки, от готовой продукции до утилизации, чтобы свести к минимуму пустые области надзора и установить всеобъемлющую осведомленность о безопасности. Говоря об атаках дронами, эксперт выделил проблему их перехвата. "Перед лицом атак беспилотников текущая проблема заключается не только в том, можно ли их перехватить, но, что более важно, что стоимость перехвата слишком высока", - сказал он. На этом фоне, считает эксперт, использование блокирующих сетей для перехвата может быть наиболее разумным выбором. Кроме того, отметил он, существуют некоторые относительно новые методы защиты и перехвата, такие как лазерное и микроволновое оружие, которые могут иметь дело с несколькими целями одновременно и имеют очень высокую скорость реакции. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250619/iran-2023766904.html
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в мире, технологии, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Технологии, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта

Лань Шуньчжэн: конфликт Ирана и Израиля обнажил проблему тайного размещения БПЛА

© Flickr / Israel Defense ForcesИзраильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark"
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Flickr / Israel Defense Forces
Израильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark". Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Одним из главных уроков последнего ирано-израильского военного конфликта стала проблема тайного размещения дронов вблизи важных целей противника, рассказал РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
В Иране после начала конфликта с Израилем были обнаружены подпольные мастерские по сборке дронов, кроме того сообщалось о задержании автомобилей, нагруженных беспилотниками. Эти дроны использовались для разведки и диверсий на территории страны.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
"Этот метод используется не в первый раз, Украина уже использовала его против России. Отправка оборудования и персонала в тыл противника по секретным каналам и размещение их вблизи ключевых объектов показывает, что страна серьезно инфильтрирована… это как будто кто-то направил пистолет вам на голову, и вы бессильны сопротивляться", - сказал Лань Шуньчжэн.
Вторым уроком, отмечает эксперт, является осознание важности проблемы национальной безопасности.
"Например, даже если подкуплены служащие таможни, обнаружение (действий противника - ред.) возможно на различных этапах, таких как транспортировка, установка и развертывание. Если имеется осознание важности безопасности общенародного характера, то (противнику - ред.) будет трудно не быть разоблаченным", - добавил он.
По словам эксперта, необходимо предотвратить всю цепочку, от ввоза в страну до обработки, от готовой продукции до утилизации, чтобы свести к минимуму пустые области надзора и установить всеобъемлющую осведомленность о безопасности.
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль
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Говоря об атаках дронами, эксперт выделил проблему их перехвата. "Перед лицом атак беспилотников текущая проблема заключается не только в том, можно ли их перехватить, но, что более важно, что стоимость перехвата слишком высока", - сказал он.
На этом фоне, считает эксперт, использование блокирующих сетей для перехвата может быть наиболее разумным выбором. Кроме того, отметил он, существуют некоторые относительно новые методы защиты и перехвата, такие как лазерное и микроволновое оружие, которые могут иметь дело с несколькими целями одновременно и имеют очень высокую скорость реакции.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
В миреТехнологииИранИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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