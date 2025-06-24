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Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта

Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 24.06.2025

Эксперт назвал главный урок ирано-израильского конфликта

Одним из главных уроков последнего ирано-израильского военного конфликта стала проблема тайного размещения дронов вблизи важных целей противника, рассказал РИА... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:48:00+03:00

2025-06-24T18:48:00+03:00

2025-06-24T18:48:00+03:00

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Одним из главных уроков последнего ирано-израильского военного конфликта стала проблема тайного размещения дронов вблизи важных целей противника, рассказал РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. В Иране после начала конфликта с Израилем были обнаружены подпольные мастерские по сборке дронов, кроме того сообщалось о задержании автомобилей, нагруженных беспилотниками. Эти дроны использовались для разведки и диверсий на территории страны. "Этот метод используется не в первый раз, Украина уже использовала его против России. Отправка оборудования и персонала в тыл противника по секретным каналам и размещение их вблизи ключевых объектов показывает, что страна серьезно инфильтрирована… это как будто кто-то направил пистолет вам на голову, и вы бессильны сопротивляться", - сказал Лань Шуньчжэн. Вторым уроком, отмечает эксперт, является осознание важности проблемы национальной безопасности. "Например, даже если подкуплены служащие таможни, обнаружение (действий противника - ред.) возможно на различных этапах, таких как транспортировка, установка и развертывание. Если имеется осознание важности безопасности общенародного характера, то (противнику - ред.) будет трудно не быть разоблаченным", - добавил он. По словам эксперта, необходимо предотвратить всю цепочку, от ввоза в страну до обработки, от готовой продукции до утилизации, чтобы свести к минимуму пустые области надзора и установить всеобъемлющую осведомленность о безопасности. Говоря об атаках дронами, эксперт выделил проблему их перехвата. "Перед лицом атак беспилотников текущая проблема заключается не только в том, можно ли их перехватить, но, что более важно, что стоимость перехвата слишком высока", - сказал он. На этом фоне, считает эксперт, использование блокирующих сетей для перехвата может быть наиболее разумным выбором. Кроме того, отметил он, существуют некоторые относительно новые методы защиты и перехвата, такие как лазерное и микроволновое оружие, которые могут иметь дело с несколькими целями одновременно и имеют очень высокую скорость реакции. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250619/iran-2023766904.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, технологии, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте