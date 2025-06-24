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Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия - РИА Новости, 24.06.2025
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18:45 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025177229.html
Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия
Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия - РИА Новости, 24.06.2025
Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия
Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании, сообщил во... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:45:00+03:00
2025-06-24T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании, сообщил во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров. "Сегодня в Гааге подписали с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Этот документ - первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. По его словам, Дания уже выделила 500 миллионов крон (77,8 миллиона долларов) для запуска украинского оборонного производства на территории своей страны. "Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских сил обороны. Это-стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов", - добавил Умеров. Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html
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в мире, технологии, украина, дания, россия, рустем умеров, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Технологии, Украина, Дания, Россия, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия

Умеров: Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании, сообщил во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Сегодня в Гааге подписали с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Этот документ - первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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По его словам, Дания уже выделила 500 миллионов крон (77,8 миллиона долларов) для запуска украинского оборонного производства на территории своей страны.
"Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских сил обороны. Это-стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов", - добавил Умеров.
Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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В миреТехнологииУкраинаДанияРоссияРустем УмеровВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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