https://ria.ru/20250624/ukraina-2025177229.html

Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия

Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия - РИА Новости, 24.06.2025

Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия

Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании, сообщил во... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:45:00+03:00

2025-06-24T18:45:00+03:00

2025-06-24T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании, сообщил во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров. "Сегодня в Гааге подписали с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Этот документ - первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. По его словам, Дания уже выделила 500 миллионов крон (77,8 миллиона долларов) для запуска украинского оборонного производства на территории своей страны. "Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских сил обороны. Это-стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов", - добавил Умеров. Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024541862.html

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в мире, технологии, украина, дания, россия, рустем умеров, владимир зеленский, сергей лавров, нато