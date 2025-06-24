Рейтинг@Mail.ru
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие - РИА Новости, 24.06.2025
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие
Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:34:00+03:00
2025-06-24T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
гаага
нидерланды
владимир зеленский
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. "Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов... Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования.... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с Украиной производство оружия", - сказал Зеленский, выступая на заседании форума оборонных индустрий в Нидерландах, которое транслировал YouTube-канал его офиса. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025130451.html
украина
гаага
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4238b6e9a97b77ae6fccb5d19355715d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, гаага, нидерланды, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, нато, g7, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Гаага, Нидерланды, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, G7, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие

Зеленский заявил о недофинансировании 40% оборонного производства Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
"Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов... Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования.... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с Украиной производство оружия", - сказал Зеленский, выступая на заседании форума оборонных индустрий в Нидерландах, которое транслировал YouTube-канал его офиса.
Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский призвал страны НАТО и ЕС раскошелиться
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГаагаНидерландыВладимир ЗеленскийДональд ТрампПит ХегсетНАТОG7Министерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала