https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html

Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие

Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие - РИА Новости, 24.06.2025

Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие

Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:34:00+03:00

2025-06-24T16:34:00+03:00

2025-06-24T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. "Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов... Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования.... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с Украиной производство оружия", - сказал Зеленский, выступая на заседании форума оборонных индустрий в Нидерландах, которое транслировал YouTube-канал его офиса. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025130451.html

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