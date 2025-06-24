https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие - РИА Новости, 24.06.2025
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие
Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:34:00+03:00
2025-06-24T16:34:00+03:00
2025-06-24T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
гаага
нидерланды
владимир зеленский
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. "Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов... Но около 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования.... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с Украиной производство оружия", - сказал Зеленский, выступая на заседании форума оборонных индустрий в Нидерландах, которое транслировал YouTube-канал его офиса. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025130451.html
украина
гаага
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4238b6e9a97b77ae6fccb5d19355715d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, гаага, нидерланды, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, нато, g7, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Гаага, Нидерланды, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, G7, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский на саммите НАТО выпрашивал деньги на оружие
Зеленский заявил о недофинансировании 40% оборонного производства Украины