https://ria.ru/20250624/ukraina-2025115975.html

СМИ: ЕС хочет создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы России

СМИ: ЕС хочет создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы России - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ: ЕС хочет создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы России

Украинские и европейские фирмы планируют создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы с РФ, сообщает издание Space News. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:33:00+03:00

2025-06-24T15:33:00+03:00

2025-06-24T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские и европейские фирмы планируют создать сеть спутников для сбора данных вдоль границы с РФ, сообщает издание Space News. "Консорциум украинских, северо- и восточноевропейских компаний рассчитывает получить более 100 миллионов евро (115 миллионов долларов) на создание группировки из более чем 70 спутников, которые будут собирать разведданные вдоль границы России", - пишет издание. По этой информации, в группировку, которую назвали Intermarsat, войдут более 70 малых спутников на солнечно-синхронной орбите на высоте около 500 километров. Она будет охватывать ряд стран, от Финляндии и Эстонии на севере до Болгарии на юге. Отмечается, что сторонники проекта хотят получить финансирование от частных фирм к концу 2026 года и ввести спутники в строй до конца десятилетия. Глава проекта заявил изданию, что сбор финансирования начнется в ближайшие недели, при этом он отказался назвать компании, которые будут участвовать в реализации этих планов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003574146.html

https://ria.ru/20250307/sputnik-2003729197.html

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в мире, космос - риа наука, россия, украина, финляндия, сергей лавров, нато