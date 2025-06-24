https://ria.ru/20250624/ukarina-2025201963.html

Нидерланды продолжат оказывать военную поддержку Украине

Нидерланды продолжат оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 24.06.2025

Нидерланды продолжат оказывать военную поддержку Украине

Нидерланды продолжат оказывать военную поддержку Украине и после досрочных выборов в парламент, которые состоятся в октябре, заявил во вторник министр... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:24:00+03:00

2025-06-24T20:24:00+03:00

2025-06-24T20:24:00+03:00

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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Нидерланды продолжат оказывать военную поддержку Украине и после досрочных выборов в парламент, которые состоятся в октябре, заявил во вторник министр иностранных дел королевства Каспар Велдкамп. Во вторник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, королевство подписало контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, добавил министр обороны. "Мы не можем отворачиваться от Украины, учитывая все, что происходит на Ближнем Востоке... События на Украине влияют на нашу безопасность. Мы продолжим поддерживать Украину как в военном, так и в невоенном плане", - приводит нидерландская телерадиокорпорация NOS слова Велдкампа, выступившего на полях саммита НАТО в разговоре с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам министра иностранных дел, почти все партии в Нидерландах хотят этого, поэтому поддержка продолжится и после выборов. Досрочные выборы в парламент Нидерландов запланированы на 29 октября. Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html

https://ria.ru/20250624/ssha-2025140525.html

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в мире, украина, нидерланды, иран, сергей лавров, рустем умеров, дональд трамп, нато