https://ria.ru/20250624/udary-2025100619.html

Мощнейшие удары по ВСУ: российские войска применили новую тактику

Мощнейшие удары по ВСУ: российские войска применили новую тактику - РИА Новости, 24.06.2025

Мощнейшие удары по ВСУ: российские войска применили новую тактику

Мощнейшие удары нанесли российские Вооруженные силы (ВС) по инфраструктуре ВСУ и военным целям Украины. Массированной атаке ударных БПЛА и ракетного вооружения... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:41:00+03:00

2025-06-24T14:41:00+03:00

2025-06-24T14:41:00+03:00

безопасность

киев

россия

украина

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Шпигельное названиеМощнейшие удары нанесли российские Вооруженные силы (ВС) по инфраструктуре ВСУ и военным целям Украины. Массированной атаке ударных БПЛА и ракетного вооружения подверглась украинская столица.Взрывы гремели в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской, Херсонской, Полтавской области. Были атакованы полигоны подготовки личного состава, военные предприятия, уничтожен штаб "Азова"*.Удары по производству аналогов ракет Taurus в КиевеОчень жарко было в Киеве: комбинированные атаки из ударных БПЛА и ракет практически каждую ночь бьют по украинской столице. У противника жалуются, что перехватывать русские ударные БПЛА "Герань" в настоящее время очень сложно.Основной проблемой для ВСУ стало совершенствование их тактики применения, которое связано со значительным увеличением высоты полёта — до 2,5 км и последующим стремительным пикированием точно на цель.В результате в Киеве поразили военное предприятие, изготавливающее компоненты для ракет дальнего действия, осуществляемого при поддержки Германии, которая щедро делиться с ВСУ своими военными разработками."ВС России нанесли ракетный удар по предприятиям в Киеве, задействованным в производстве ракет дальнего действия, в том числе в переделке немецких ракет Taurus на украинские лекала", — написали в телеграмм-канале Condottiero.Также в Киеве зафиксированы пожары и в других промышленных и коммерческих районах, были разрушены корпуса экономического университета и политехнического института им. Сикорского, где собирали дроны.Полигоны смерти на УкраинеУже целый ряд полигонов подготовки украинских военнослужащих были успешно атакованы ВС, что привело к огромным потерям личного состава и военной техники неонацистов.По сообщениям Минобороны России, Вооруженные силы нанесли точный ракетный удар ОТРК "Искандер" по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.В результате атаки было уничтожено более 10 автомобилей. Потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек, был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа "Таран".Также "Искандеры" поразили центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы."В результате удара было уничтожено до 100 боевиков, до 14 единиц автомобилей и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства", — сообщило Министерство обороны России.Об ударах по тренировочным базам ВСУ рассказал, и координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Киевская область и Киев. Общее количество ударов: пять. Киев, Макаров (удар по тренировочной базе в лесу возле Гавронщины). Переяслав (удар по складам с БК и амуницией, удар по тренировочному лагерю теробороны)", — написал Лебедев.Удар был нанесен и в районе поселка Десна Черниговской области, знаменитом "шикарным полигоном и тренировочной базой… зафиксирован прилет в направлении базы".Запорожье в огнеЛебедев сообщил и о мощной атаке на запорожском направлении, где за сутки 22–23 июня 2025 российские силы нанесли 458 ударов по позициям ВСУ и объектам военной инфраструктуры в 10 населённых пунктах Запорожской области."Работа ведётся прицельно: уничтожаются позиции, машины, точки управления и техника. Сочетание беспилотников, артиллерии и авиации позволяет наносить удары по всем уровням противника — от окопов до командных пунктов. Превосходство в воздухе и плотность огня лишают ВСУ возможности маневра", — написал подпольщик в своем телеграмм-канале.Точно по "Азову"*Вооруженные силы РФ нанесли удар по командному пункту террористов батальона "Азов"* в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Наши дроны прилетели в Изюме Харьковской области по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из боевиков нацбата "Азов"*, — рассказал Рогов.По его словам, свыше десяти боевиков ликвидированы и столько же получили ранения различной степени тяжести.Как видим, комбинированные атаки ВС России в последнее время наносят существенный урон ВСУ и предприятиям ВПК на Украине, приближая дату окончания СВО.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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Удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве Харьковской области Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по установкам для запуска БПЛА в Чугуеве Харьковской области, уничтожены 6 установок и около 30 БПЛА, сообщили в Минобороны России. Кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости. 2025-06-24T14:41 true PT0M15S

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безопасность, киев, россия, украина