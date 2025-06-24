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Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
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23:06 24.06.2025 (обновлено: 23:14 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/udar-2025220268.html
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:06:00+03:00
2025-06-24T23:14:00+03:00
запорожская область
в мире
вооруженные силы украины
евгений балицкий
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.&quot;Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов&quot;, - написал он в Telegram-канале.Балицкий добавил, что бригады энергетиков на месте и оперативно приступили к восстановительным работам."Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
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запорожская область, в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Запорожская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ

Балицкий: ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«

"Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что бригады энергетиков на месте и оперативно приступили к восстановительным работам.
"Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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