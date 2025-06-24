https://ria.ru/20250624/udar-2025220268.html
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ
ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:06:00+03:00
2025-06-24T23:06:00+03:00
2025-06-24T23:14:00+03:00
запорожская область
в мире
вооруженные силы украины
евгений балицкий
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов", - написал он в Telegram-канале.Балицкий добавил, что бригады энергетиков на месте и оперативно приступили к восстановительным работам."Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Запорожская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
Запорожская область частично обесточена после удара ВСУ
Балицкий: ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области