https://ria.ru/20250624/udar-2024985470.html

СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары

СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары

Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что Тегеран и Вашингтон якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары после... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T02:28:00+03:00

2025-06-24T02:28:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что Тегеран и Вашингтон якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары после эскалации.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"."После атаки Иран направил сообщение Белому дому, что не будет проводить дальнейших атак, сообщил Axios осведомленный источник. Белый дом отправил ответное сообщение, в котором подчеркнул, что не будет принимать ответных мер на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры с Ираном", - сообщил портал.Источник издания отметил, что соглашение между Ираном и Израилем было достигнуто благодаря посредничеству США и Катара.При этом уже после объявления Трампом о соглашении между Израилем и Ираном вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что коммуникации между Белым домом и Тегераном ведутся через посредников, и выразил желание вместо этого иметь прямые контакты с иранским руководством.

https://ria.ru/20250624/izrail-2024985307.html

https://ria.ru/20250624/katar-2024985063.html

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в мире, сша, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте