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СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары - РИА Новости, 24.06.2025
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02:28 24.06.2025 (обновлено: 02:31 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/udar-2024985470.html
СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары
СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары
Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что Тегеран и Вашингтон якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары после... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:28:00+03:00
2025-06-24T02:31:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что Тегеран и Вашингтон якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары после эскалации.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"."После атаки Иран направил сообщение Белому дому, что не будет проводить дальнейших атак, сообщил Axios осведомленный источник. Белый дом отправил ответное сообщение, в котором подчеркнул, что не будет принимать ответных мер на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры с Ираном", - сообщил портал.Источник издания отметил, что соглашение между Ираном и Израилем было достигнуто благодаря посредничеству США и Катара.При этом уже после объявления Трампом о соглашении между Израилем и Ираном вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что коммуникации между Белым домом и Тегераном ведутся через посредников, и выразил желание вместо этого иметь прямые контакты с иранским руководством.
https://ria.ru/20250624/izrail-2024985307.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары

Axios: Иран и США якобы обменялись обещаниями не наносить новые удары

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что Тегеран и Вашингтон якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары после эскалации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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"После атаки Иран направил сообщение Белому дому, что не будет проводить дальнейших атак, сообщил Axios осведомленный источник. Белый дом отправил ответное сообщение, в котором подчеркнул, что не будет принимать ответных мер на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры с Ираном", - сообщил портал.
Источник издания отметил, что соглашение между Ираном и Израилем было достигнуто благодаря посредничеству США и Катара.
При этом уже после объявления Трампом о соглашении между Израилем и Ираном вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что коммуникации между Белым домом и Тегераном ведутся через посредников, и выразил желание вместо этого иметь прямые контакты с иранским руководством.
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В миреСШАИранТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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