https://ria.ru/20250624/uchastok-2024984787.html

В России определили признаки неиспользования земельных участков

В России определили признаки неиспользования земельных участков - РИА Новости, 24.06.2025

В России определили признаки неиспользования земельных участков

Захламление более половины земельного участка отходами, отсутствие зарегистрированной постройки на территории, а также сады и огороды, которые заросли сорняками РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T02:19:00+03:00

2025-06-24T02:19:00+03:00

2025-06-24T02:19:00+03:00

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

александр хаминский

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Захламление более половины земельного участка отходами, отсутствие зарегистрированной постройки на территории, а также сады и огороды, которые заросли сорняками стали признаками неиспользования земельных участков, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. В конце мая правительство приняло постановление, устанавливающее критерии, по которым землю могут признать неиспользующейся. "Одним из признаков неосвоения земельного участка является захламление или загрязнение отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года со дня выявления указанных обстоятельств. Кроме того, для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство введен такой признак неиспользования как отсутствие построенного и зарегистрированного объекта. Срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него составляет семь лет", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками, которые не благоустраивают и не озеленяют территорию. "За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков, говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года", - предупредил Хаминский.

https://ria.ru/20250518/yurist-2017639652.html

https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский