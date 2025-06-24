Рейтинг@Mail.ru
В России определили признаки неиспользования земельных участков - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/uchastok-2024984787.html
В России определили признаки неиспользования земельных участков
В России определили признаки неиспользования земельных участков - РИА Новости, 24.06.2025
В России определили признаки неиспользования земельных участков
Захламление более половины земельного участка отходами, отсутствие зарегистрированной постройки на территории, а также сады и огороды, которые заросли сорняками РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:19:00+03:00
2025-06-24T02:19:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015458441_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_db71e355145e8090ac730e4a383fd346.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Захламление более половины земельного участка отходами, отсутствие зарегистрированной постройки на территории, а также сады и огороды, которые заросли сорняками стали признаками неиспользования земельных участков, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. В конце мая правительство приняло постановление, устанавливающее критерии, по которым землю могут признать неиспользующейся. "Одним из признаков неосвоения земельного участка является захламление или загрязнение отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года со дня выявления указанных обстоятельств. Кроме того, для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство введен такой признак неиспользования как отсутствие построенного и зарегистрированного объекта. Срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него составляет семь лет", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками, которые не благоустраивают и не озеленяют территорию. "За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков, говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года", - предупредил Хаминский.
https://ria.ru/20250518/yurist-2017639652.html
https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015458441_0:206:2048:1742_1920x0_80_0_0_7b8eb19bf2fa717dbaac7045a6f66fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
В России определили признаки неиспользования земельных участков

Юрист Хаминский: захламление участка считается признаком его неиспользования

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Дачный участок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Захламление более половины земельного участка отходами, отсутствие зарегистрированной постройки на территории, а также сады и огороды, которые заросли сорняками стали признаками неиспользования земельных участков, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. В конце мая правительство приняло постановление, устанавливающее критерии, по которым землю могут признать неиспользующейся.
Вид на коттеджный поселок - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Юрист предупредил о новых правилах освоения земельных участков
18 мая, 02:48
"Одним из признаков неосвоения земельного участка является захламление или загрязнение отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года со дня выявления указанных обстоятельств. Кроме того, для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство введен такой признак неиспользования как отсутствие построенного и зарегистрированного объекта. Срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него составляет семь лет", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками, которые не благоустраивают и не озеленяют территорию.
"За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков, говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года", - предупредил Хаминский.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
16 мая, 02:17
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала