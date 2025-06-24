https://ria.ru/20250624/turtsija-2025092889.html

Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган

Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.06.2025

Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:18:00+03:00

2025-06-24T14:18:00+03:00

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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году. "Мы хотим провести саммит НАТО в 2026 году в Турции. Мы проведем двусторонние встречи с лидерами (в Гааге - ред.)", - заявил турецкий лидер на брифинге в аэропорту Эсенбога перед вылетом на саммит альянса, который пройдет в Гааге.

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в мире, турция, гаага, реджеп тайип эрдоган, нато