https://ria.ru/20250624/turtsija-2025092889.html
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.06.2025
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:18:00+03:00
2025-06-24T14:18:00+03:00
2025-06-24T14:40:00+03:00
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году. "Мы хотим провести саммит НАТО в 2026 году в Турции. Мы проведем двусторонние встречи с лидерами (в Гааге - ред.)", - заявил турецкий лидер на брифинге в аэропорту Эсенбога перед вылетом на саммит альянса, который пройдет в Гааге.
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в мире, турция, гаага, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Гаага, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году