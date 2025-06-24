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Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.06.2025
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14:18 24.06.2025 (обновлено: 14:40 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/turtsija-2025092889.html
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.06.2025
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:18:00+03:00
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в мире
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году. "Мы хотим провести саммит НАТО в 2026 году в Турции. Мы проведем двусторонние встречи с лидерами (в Гааге - ред.)", - заявил турецкий лидер на брифинге в аэропорту Эсенбога перед вылетом на саммит альянса, который пройдет в Гааге.
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в мире, турция, гаага, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Гаага, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim KorkutataПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО. 24 июня 2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО. 24 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim Korkutata
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО. 24 июня 2025
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает принять саммит лидеров НАТО в 2026 году.
"Мы хотим провести саммит НАТО в 2026 году в Турции. Мы проведем двусторонние встречи с лидерами (в Гааге - ред.)", - заявил турецкий лидер на брифинге в аэропорту Эсенбога перед вылетом на саммит альянса, который пройдет в Гааге.
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В миреТурцияГаагаРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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