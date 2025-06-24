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Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника - РИА Новости, 24.06.2025
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01:09 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tuman-2024981236.html
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника - РИА Новости, 24.06.2025
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника
Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:09:00+03:00
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общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области "В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров. Рекомендации по безопасности водителю: Включи противотуманные фары, соблюдай увеличенную дистанцию, избегай резких маневров. Пешеходу: будь особенно внимателен при переходе дороги, по возможности используй на одежде светоотражающие элементы", - говорится в Telegram-канале главка.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане до утра вторника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСпасский мост Московской кольцевой автодороги в районе города Красногорск Московской области
Спасский мост Московской кольцевой автодороги в районе города Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спасский мост Московской кольцевой автодороги в районе города Красногорск Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области
"В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров. Рекомендации по безопасности водителю: Включи противотуманные фары, соблюдай увеличенную дистанцию, избегай резких маневров. Пешеходу: будь особенно внимателен при переходе дороги, по возможности используй на одежде светоотражающие элементы", - говорится в Telegram-канале главка.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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