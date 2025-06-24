https://ria.ru/20250624/tuman-2024981236.html

Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника

Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника - РИА Новости, 24.06.2025

Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника

Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:09:00+03:00

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2025-06-24T01:09:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области "В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров. Рекомендации по безопасности водителю: Включи противотуманные фары, соблюдай увеличенную дистанцию, избегай резких маневров. Пешеходу: будь особенно внимателен при переходе дороги, по возможности используй на одежде светоотражающие элементы", - говорится в Telegram-канале главка.

https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html

московская область (подмосковье)

россия

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2025

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общество, московская область (подмосковье), россия