https://ria.ru/20250624/tuman-2024981236.html
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника - РИА Новости, 24.06.2025
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника
Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:09:00+03:00
2025-06-24T01:09:00+03:00
2025-06-24T01:09:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/83/1526448324_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_c45b30c46ec9f0098fb1f419bd4df260.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в ближайший час и до утра вторника, предупреждает ГУМЧС РФ по Московской области "В ближайший час и до 7.00 в Подмосковье ожидается туман с видимостью до 200-700 метров. Рекомендации по безопасности водителю: Включи противотуманные фары, соблюдай увеличенную дистанцию, избегай резких маневров. Пешеходу: будь особенно внимателен при переходе дороги, по возможности используй на одежде светоотражающие элементы", - говорится в Telegram-канале главка.
https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/83/1526448324_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03771334bfac0913218b29e86bfe2b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра вторника
МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане до утра вторника