https://ria.ru/20250624/tuapse-2025032867.html

Жителя Туапсе задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

Жителя Туапсе задержали за попытку вступить в ряды ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025

Жителя Туапсе задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

Задержан житель Туапсе, пытавшийся вступить в ряды украинского военизированного объединения для участия в боевых действиях против российской армии, сообщает... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:06:00+03:00

2025-06-24T11:06:00+03:00

2025-06-24T13:55:00+03:00

происшествия

россия

туапсе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Задержан житель Туапсе, пытавшийся вступить в ряды украинского военизированного объединения для участия в боевых действиях против российской армии, сообщает УФСБ по Краснодарскому краю. По информации УФСБ, обвиняемый 1977 года рождения вступил в контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, который набирал и готовил "добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации". Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник предпринял попытку покинуть страну, но "был задержан сотрудниками управления на объекте транспортной инфраструктуры". Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении жителя Туапсе расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК России (приготовление к участию в деятельности организации, которая признана террористической в РФ).

https://ria.ru/20250220/naemnik-2000535315.html

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туапсе

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Задержанный житель Туапсе, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против России Задержан житель Туапсе, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против России, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю. Мужчина планировал вступить в "Легион "Свобода России"* и перебраться на Украину через Донецк. Возбуждено и расследуется уголовное дело. *организация признана в России террористической и запрещена Подписаться. 2025-06-24T11:06 true PT3M09S

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происшествия, россия, туапсе, краснодарский край